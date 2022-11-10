В Челябинске построят не имеющий аналогов в России универсальный спортивный манеж

В Челябинске на берегу реки Миасс построят крупный строительный объект – универсальный манеж «Арена Челябинск», где можно будет заниматься футболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, проводить спортивные соревнования различного уровня и культурно-массовые мероприятия.

В четверг, 10 ноября, состоялось подписание концессионного соглашения о строительстве. Свои подписи под документом поставили министр по физической культуре и спорту Челябинской области Александр Гриб и генеральный директор ОАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер.

«Будет построен современный спортивный объект, уникальный в масштабах страны (таких пока в России нет): универсальный спортивный манеж с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по легкой атлетике», - рассказал Алексей Текслер.

Универсальный манеж возведут на Университетской набережной. В настоящее время ведутся проектные работы, после чего проект должен пройти Госэкспертизу (ориентировочно до февраля следующего года). Строительство на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) планируется начать весной 2023 года. Сдать в эксплуатацию новый спортивный объект планируется осенью 2025 года.

Крытый футбольный манеж объединит: полноразмерное футбольное поле размером 105х68 метров, восемь легкоатлетических дорожек (круговые беговые дорожки длиной 400 метров).

Проектом предусмотрены четыре раздевалки для команд, тренерские, два разминочных зала, две раздевалки для судей, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, тренажерный зал, помещения пресс-центра, магазин спортивных товаров и кафе.

Также в манеже будут оборудованы места для занятий некоторыми дисциплинами лёгкой атлетики (прыжки в длину, высоту и прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска и молота) и спортивной гимнастики.

Манеж рассчитан на три тысячи зрителей, в административно-бытовой части размещены гардероб и буфеты; предусмотрены стоянки для легковых автомобилей и автобусов. В том числе будет обеспечен доступ и для маломобильных групп населения.

За счет городских средств будут построены площадки для воркаута и открытые футбольные поля рядом с манежем.

В универсальном манеже смогут заниматься спортом все желающие жители региона. Для детей занятия будут проводиться бесплатно.

Кроме соревнований по футболу в универсальном манеже «Арена Челябинск» можно будет круглый год проводить все виды соревнований по легкой атлетике любого уровня, в том числе международного, а также различные культурно-массовые мероприятия.

Губернатор поблагодарил руководство Цинкового завода за поддержку такой инициативы.

«Уверен, что манеж станет точкой роста и придаст импульс развитию спорта в Челябинске и области. Прекрасная возможность тренироваться и соревноваться в комфортных условиях появится не только у профессиональных спортсменов, но и у всех жителей нашего города. Мы все живем в Челябинске и хотим, чтобы наш город развивался, был красивым и комфортным», – отметил директор АО «ЧЦЗ» Павел Избрехт.