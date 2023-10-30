Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ждет сигналов о существующих проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района - данные территории глава региона планирует посетить с рабочим визитом на этой неделе.

«В этих территориях, как и других, бываю регулярно, проблематику понимаю. Но важны ваши сообщения и предложения», - подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор ждет информации от местного населения, которая поможет ему увидеть объективную картину жизни в муниципалитетах.

«На что нужно обратить особое внимание? В каких сферах видите положительные изменения, а где наоборот нужно подтянуться?» - Алексей Текслер принимает сообщения от жителей вышеназванных территорий в Телеграм.