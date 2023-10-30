31.10.2023
Челябинские ученые создали мусоровоз на электродвигателе
31.10.2023
Михаил Скоков проинспектировал центр временного содержания иностранных граждан
31.10.2023
Российские атомщики встретятся в Челябинске на фестивале «АТОМ+»
31.10.2023
В Челябинске движение трамваев по улице Чичерина запустят первого ноября
30.10.2023
Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района
30.10.2023
Экс-вице-мэр Миасса получил за взятку условный срок
Алексей Текслер ждет сигналов о проблемах от жителей Златоуста и Чебаркульского района
26.10.2023
Глава Катав-Ивановска Андрей Елисеев ушел в отставку
26.10.2023
Первую линию метротрамвая в Челябинске начнут строить в 2023 году и завершат в 2026 году
26.10.2023
Сформирована комиссия по отбору кандидатур на пост главы Еткульского района
25.10.2023
Текслер: Если на дорогах есть недоработки, пишите, будем реагировать
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023
Экстренное предупреждение для южноуральцев на 29 октября
28.10.2023
В Челябинской области в начале ноября предзимье даст сбой
27.10.2023