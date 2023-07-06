Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»

Ветеран боевых действий, пограничник-афганец Андрей Нестеров с позывным «Маркиз» напутствовал воинов, прошедших боевую подготовку на Чебаркульском полигоне.

Он нашёл задушевные слова, чтобы подбодрить военнослужащих, вселить в них веру в грядущую Победу.

«Наши предки в одной шинельке, по году не мывшись, сумели сломать хребет вермахту. А потом вернулись домой и восстановили страну. Они настоящие герои – будем же достойны их подвига!» - сказал Андрей Нестеров.