06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
06.07.2023
В Калининском района Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
06.07.2023
Челябинские огнеборцы тушат пожар в производственном здании на Мраморной
06.07.2023
Текслер предложил при повышении МРОТ индексировать и всю тарифную сетку бюджетников
Андрей Нестеров: «Современные бойцы должны равняться на подвиг наших прадедов»
05.07.2023
Российские спецназовцы в зоне СВО настроены на победный регистр
04.07.2023
Южноуральские бойцы прислали с передовой «песнь» желторотого патриота
13.06.2023
Челябинский «Ангел» награжден медалью «За отвагу»
08.06.2023
Погиб замкомандира добровольческого батальона «Южноуралец»
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023