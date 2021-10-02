«Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в детей

Детский фонд «Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в сфере искусства детей.

Первоначальный капитал в размере 3 710 000 рублей был передан в сентябре этого года в управляющую компанию АО «Сбер Управление Активами».

Суть эндаумента достаточно проста: средства целевого капитала формируются за счет пожертвований и передаются в доверительное управление управляющей компании для получения дохода. Полученный инвестиционный доход направляется в пользу некоммерческой организации.

Как сообщает фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, доход от целевого капитала позволит «Андрюше» создать собственную «кузницу юных талантов» – Международную творческую школу для детей и педагогов на основе опыта ведущих мировых организаций в сфере искусства.

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Также средства будут направлены на системную поддержку талантливых детей вне зависимости от их жизненных обстоятельств и финансового положения: стипендии, обучение, помощь выпускникам фонда и поддержку педагогов дополнительного образования.

В данный момент «Андрюша» открыл сбор средств на пополнение целевого капитала. Детский фонд приглашает всех неравнодушных внести свой вклад в историю - принять участие в создании первого в России эндаумента для поддержки талантливых в сфере искусства детей. Это просто – следует отсканировать QR-код в мобильном приложении любого банка и сделать пожертвование, также можно внести вклад по реквизитам.

Важно отметить, что согласно изменениям в Налоговом кодексе РФ пожертвования в адрес социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в реестр (благотворительный фонд «Андрюша» входит в их число) признаются внереализационными расходами. Таким образом, плательщики налога на прибыль смогут уменьшить налоговую базу, приняв в расходы переданные в эндаумент «Андрюши» пожертвования. А частные доноры фонда могут рассчитывать на социальный налоговый вычет.