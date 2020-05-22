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АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» подводит итоги 2019 года

Фото: 
фотоархив АНО
Общество
Сегодня, 10:16

Полные версии информационного и финансового отчетов уже сейчас доступны по сайте Дирекции. Что же касается мероприятий, то в прошлом году специалистами Дирекции были успешно проведены 30 крупных мероприятий.

Среди них – знаковые для города и области. Прошлый год был богат на юбилейные даты и все праздничные мероприятия, связанные с этим, получились масштабными и запоминающимися.

«2019 год начался для нас с Празднования 85-летия Челябинской области, – говорит директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева, – 17 января мы отмечали его в стенах театра оперы и балета имени Глинки».

Кроме того, команда Дирекции организовала и провела Церемонию открытия этапа Кубка мира FSI по скикроссу в Миассе, VIII фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Театрализованный эпилог Парада Победы на площади Революции в рамках празднования 9 мая и творческое сопровождение Бессмертного полка также доверили сотрудникам организации.

Символично, что в объявленном Годом театра 2019 году на Южном Урале прошел юбилейный 30-ый областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена». С 23 мая по 1 июня актеры выступали на лучших площадках Озерска, Верхнего Уфалея,   Златоуста,   Копейска,   Магнитогорска,   Миасса,   Кыштыма,   Каслей и Челябинска.

Еще одно знаковое мероприятие, которое проведено Дирекцией в 2019 году, – открытие мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история» (Челябинск, улица Труда, 183). Он начал свою работу 4 сентября и стал двадцатым по счету в России.

«Россия – Моя история» – это музей нового формата с тысячами мультимедийных устройств, которые открывают школьникам и студентам новые возможности для изучения прошлого России. События, города, поля сражений и исторические личности оживают с помощью проекций и мультитач-приложений. Изучать историю помогают цифровые реконструкции, анимация, 3D-моделирование и интерактивные игры.

С 4 сентября по 31 декабря 2019 года мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» посетило более 20 тысяч.

 

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