Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 10 августа.

Министерство социальных отношений Челябинской области организует пресс-тур на тему освещения работы выездной мобильной бригады Семейного многофункционального центра (СМФЦ) - команды специалистов, которая оказывает психологическую и социально-юридическую помощь населению Челябинской области, в том числе участникам СВО и членам их семей. Выезды бригада осуществляет на специальном брендированном автомобиле.

Состоится торжественный прием ко Дню Строителя. Глава региона Алексей Текслер вручит благодарности и почетные грамоты лучшим работникам отрасли.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

С 10 по 13 августа в Челябинске для жителей города будет работать туристско-информационный центр Москвы.

В музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала в рамках выставки «Грани.Out» пройдет инклюзивный кинопоказ. «Незримое кино» — инновационный проект не только для Южного Урала, но и для России в целом.

С 10 до 11 часов личный прием граждан в г. Касли по вопросам о нарушениях федерального законодательства, несогласии с решениями органов власти проведет заместитель прокурора области Сергей Левшаков (Касли, ул. К. Маркса, д. 84).

В 13 часов 30 минут начнется собрание участников публичных слушаний по проекту Правил землепользовании застройки (кинотеатр Пушкина, ул. Пушкина, 64).

В 13 часов мама Галя и альпака Дуся приглашают на прогулку всех желающих в зоопарк. Сбор у вольера девочек-альпака. Во время прогулки важно не толпиться, не толкаться, вести себя вежливо, слушаться сотрудника. К альпака подходить сбоку или спереди. От этого зависит ваша безопасность и приятно проведенное время, а также безопасность окружающих вас людей и самого питомца (ул. Труда, 191).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 14 до 16 часов Центр общественного здоровья проведет занятие по обучению первой помощи. Цикл обучения состоит из четырех занятий, которые проходят по четвергам. На занятии участники узнают: что делать при травмах и ушибах, термические и солнечные ожоги, что делать при обморожении (Центр «Мой бизнес», ул. Российская д.110 к1).

С 15 до 16 часов в парке «Сад Победы» состоится танцевальный марафон для старшего поколения от СШ «Вероника».

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера для старшего поколения (беседка рядом с поляной сказок).

С 16 до 18 часов танцевальный вечер пройдет в Городском саду им. А. С. Пушкина (площадка у паровоза «Красный коммунар»).

В 17 часов в Публичной библиотеке состоится встреча ораторского клуба. Ораторский клуб — это пространство дружеского общения. Мы встречаемся как единомышленники, чтобы помочь друг другу практиковать тонкости общения с публикой, избавиться от страха публичных выступлений, научиться убеждать и увлекать потенциального зрителя или собеседника (пр. Ленина, 60).

С 17 до 18 часов в сквере у ДК «Станкомаш» на мастер-класс и показательные выступления танцевальных коллективов: зумба, восточные танцы (ул. Тухачевского, 3).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма «Красивый мальчик». Пронзительно честный и откровенный портрет семьи, в которой всепоглощающая любовь отца сталкивается с зависимостью сына (ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 августа - День попутного ветра.

10 августа - Всемирный день льва.

10 августа - День долгих проводов.

10 августа - Международный день влогинга.

10 августа - Международный день биодизельного топлива.

10 августа - День гиревого спорта.

10 августа 1500 года открыт остров Мадагаскар.

10 августа 1524 года в Москве основан Новодевичий монастырь.

10 августа 1876 года в Канаде совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.

10 августа 1889 года в Англии запатентована бутылка с закрывающейся пробкой на винтовой нарезке.

10 августа 2003 года на МКС состоялась первая в мире «Космическая свадьба».