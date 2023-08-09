Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Действующий глава Троицкого муниципального района (Челябинская область) Тимур Мухамедьяро
09.08.2023

Главой Троицкого района избран Тимур Мухамедьяров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 10 августа, в Челябинской области будет закрыто движение транспорта на участке реконст
09.08.2023

В Ашинском районе 10 августа вновь ограничат движение на М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пожилые, молодые, маленькие – жители всех возрастов наслаждаются прогулками на свежем воздухе в н
09.08.2023

Благоустройство сквера и экотропы в Курчатовском районе оценили Наталья Котова и Андрей Шмидт

Новые зеленые территории «Паркового» становятся точками притяжения курчатовцев всех возрастов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.08.2023

Возбуждено уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде

Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пять человек еще могут находиться под завалами после
09.08.2023

В результате взрыва на заводе в Московской области пострадало 45 человек

Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде может находиться еще пять человек
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

В Сергиево-Посадском округе введен режим ЧС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

В Челябинске для очистки реки Миасс привлекли дополнительную технику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

СКР расследует гибель от ожогов двухлетнего малыша в Брединском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.08.2023

Челябинская область получит казначейский кредит
Общество
09.08.2023 22:10
Фото: Александра Могильникова

Анонсы событий и мероприятий на 10 августа (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 10 августа.

Министерство социальных отношений Челябинской области организует пресс-тур на тему освещения работы выездной мобильной бригады Семейного многофункционального центра (СМФЦ) - команды специалистов, которая оказывает психологическую и социально-юридическую помощь населению Челябинской области, в том числе участникам СВО и членам их семей. Выезды бригада осуществляет на специальном брендированном автомобиле.

Состоится торжественный прием ко Дню Строителя. Глава региона Алексей Текслер вручит благодарности и почетные грамоты лучшим работникам отрасли. 

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 31 июля по 11 августа будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты будут принимать звонки в понедельник, вторник, среду и четверг с 08:30 до 16:30, в пятницу с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед с 12:00 до 12:45). Список телефонов тут.

С 10 по 13 августа в Челябинске  для жителей города будет работать туристско-информационный центр Москвы. 

В музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала в рамках выставки «Грани.Out» пройдет инклюзивный кинопоказ. «Незримое кино» — инновационный проект не только для Южного Урала, но и для России в целом.

С 10 до 11 часов личный прием граждан в г. Касли по вопросам о нарушениях федерального законодательства, несогласии с решениями органов власти проведет заместитель прокурора области Сергей Левшаков (Касли, ул. К. Маркса, д. 84).

В 13 часов 30 минут начнется собрание участников публичных слушаний по проекту Правил землепользовании застройки (кинотеатр Пушкина, ул. Пушкина, 64).

В 13 часов мама Галя и альпака Дуся приглашают на прогулку всех желающих в зоопарк. Сбор у вольера девочек-альпака.  Во время прогулки важно не толпиться, не толкаться, вести себя вежливо, слушаться сотрудника. К альпака подходить сбоку или спереди. От этого зависит ваша безопасность и приятно проведенное время, а также безопасность окружающих вас людей и самого питомца (ул. Труда, 191).

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 14 до 16 часов Центр общественного здоровья проведет занятие по обучению первой помощи. Цикл обучения состоит из четырех занятий, которые проходят по четвергам. На занятии участники узнают: что делать при травмах и ушибах, термические и солнечные ожоги, что делать при обморожении (Центр «Мой бизнес»,  ул. Российская д.110 к1).

С 15 до 16 часов в парке «Сад Победы» состоится танцевальный марафон для старшего поколения от СШ «Вероника».

С 15 до 17 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко будут проходить танцевальные вечера для старшего поколения (беседка рядом с поляной сказок).

С 16 до 18 часов танцевальный вечер пройдет в  Городском саду им. А. С. Пушкина (площадка у паровоза «Красный коммунар»).

В 17 часов в Публичной библиотеке состоится встреча ораторского клуба. Ораторский клуб — это пространство дружеского общения. Мы встречаемся как единомышленники, чтобы помочь друг другу практиковать тонкости общения с публикой, избавиться от страха публичных выступлений, научиться убеждать и увлекать потенциального зрителя или собеседника (пр. Ленина, 60).

С 17 до 18 часов в сквере у ДК «Станкомаш» на мастер-класс и показательные выступления танцевальных коллективов: зумба, восточные танцы (ул. Тухачевского, 3).

В 18 часов 30 минут в кинотеатре им.Пушкина состоится показ фильма «Красивый мальчик». Пронзительно честный и откровенный портрет семьи, в которой всепоглощающая любовь отца сталкивается с зависимостью сына (ул. Пушкина, 64).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 августа - День попутного ветра.

10 августа - Всемирный день льва.

10 августа - День долгих проводов.

10 августа - Международный день влогинга.

10 августа - Международный день биодизельного топлива.

10 августа - День гиревого спорта.

10 августа 1500 года открыт остров Мадагаскар.

10 августа 1524 года в Москве основан Новодевичий монастырь.

10 августа 1876 года в Канаде совершен первый в мире междугородный телефонный звонок.

10 августа 1889 года в Англии запатентована бутылка с закрывающейся пробкой на винтовой нарезке.

10 августа 2003 года на МКС состоялась первая в мире «Космическая свадьба».

Автор: Арина Родионова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В четверг, 10 августа, в Челябинской области будет закрыто движение транспорта на участке реконст
09.08.2023

В Ашинском районе 10 августа вновь ограничат движение на М-5
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пожилые, молодые, маленькие – жители всех возрастов наслаждаются прогулками на свежем воздухе в н
09.08.2023

Благоустройство сквера и экотропы в Курчатовском районе оценили Наталья Котова и Андрей Шмидт

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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09.08.2023

Возбуждено уголовное дело после взрыва в Сергиевом Посаде

Следователи уточняют причину взрыва в Подмосковье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пять человек еще могут находиться под завалами после
09.08.2023

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Под завалами на месте взрыва в Сергиевом Посаде может находиться еще пять человек
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ГРЦ Макеева представит на «Армии-2023» уникальные новейшие разработки

08.08.2023 09:28

Бастрыкин держит на контроле ситуацию со строительством жилого дома вместо школы в ЖК «Парковый Премиум»

08.08.2023 09:25

Федеральную субсидию направят на строительство двух зданий в лагере «Лесная сказка» в Пластовском районе

08.08.2023 08:53

Осталось меньше суток для подачи ИТ-специалистами заявления на отсрочку от осеннего призыва

07.08.2023 22:50

В Курской области приземлили два украинских беспилотника

07.08.2023 19:06

Анонсы событий и мероприятий на 8 августа (18+)

07.08.2023 19:00

В Челябинской области восьмого августа – сильные ливни и грозы

07.08.2023 18:15

Все службы Челябинска переведены в режим повышенной готовности

07.08.2023 17:44

Южноуральцев приглашают помочь в восстановлении Мариуполя

07.08.2023 17:28

Изменены правила списания долгов по бюджетным кредитам

07.08.2023 17:17

В Челябинске снесли уродливый ларек напротив областного суда

07.08.2023 17:12

Южноуральцы смогут увидеть в прямом эфире освящение храма в поселке Роза

07.08.2023 16:45

Южноуральские железнодорожники собрали более трех миллионов рублей в ходе благотворительного забега

07.08.2023 16:37

В Челябинске накажут владельца краснокнижной неясыти, служившей живым «экспонатом» для фотосъемки

07.08.2023 16:26

В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж

07.08.2023 15:50

Николай Кожевников рассказал о начале подготовки к продлению Комсомольского проспекта

07.08.2023 15:36

Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому

07.08.2023 14:29

В Троицком районе до конца 2023 года ликвидируют семь несанкционированных свалок

07.08.2023 14:17

В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов

07.08.2023 13:55

Облсуд не выпустил из СИЗО виновника ДТП на Блюхера, в котором погибли мать и сын

07.08.2023 13:48

В Челябинской области ожидают продолжительный сильный дождь и грозы

07.08.2023 13:34

В Челябинске бесплатно покажут кино

07.08.2023 13:00

Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха

07.08.2023 12:34

В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами

07.08.2023 12:13

Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии

07.08.2023 12:07

В челябинском храме Александра Невского «оживают» росписи учеников школы Васнецова

07.08.2023 11:46

В Саду камней Челябинска приступили к обустройству фонтана и общественного туалета

07.08.2023 11:43

Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию

07.08.2023 11:23

Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов

07.08.2023 11:18

Комфортную среду на восьми общественных пространствах Челябинска сформировали на 91 процент

07.08.2023 10:46

Физико-математическая школа ЮУрГУ ведет усиленную подготовку школьников

07.08.2023 10:42

44 комплекта наград разыграли на Чемпионате России по легкой атлетике в Челябинске

07.08.2023 10:00

Ряд районов Челябинской области накрыл густой туман

07.08.2023 09:55

ММК усилил контроль за безопасностью с помощью искусственного интеллекта