Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 10 июня.

В 10 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике (Кирова, 114, гербовый зал).

В 10 часов в центре «Мой бизнес» Челябинской области начнется оффлайн конференция про инновации в Челябинской области. Помимо работы секций, программа мероприятия подразумевает питчинг инновационных проектов для экспертов и инвесторов, заседание закрытого клуба резидентов «Сколково» Челябинской области и экспертные консультации по вопросам подачи заявок в Фонд «Сколково» (Российская, 110, к.1). Регистрация.

В 12 часов состоится прямая линия со специалистами отделения Пенсионного фонда по Челябинской области (Российская, 67, пресс-центр «АиФ-Челябинск»).

В 12 часов состоится онлайн пресс-конференция, посвященная планам уральских туристов на предстоящий летний сезон. Трансляция – на странице пресс-центра ТАСС Урал в Facebook.

В 12 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов).

В 13 часов состоится торжественный прием лучших студентов профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху - 2021» (ул. Цвиллинга, 27, правительство Челябинской области).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Реализация программы по переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по молодежной политике (Кирова, 114, гербовый зал).

В 14 часов пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проведет на платформе ZOOM онлайн пресс-конференцию полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Тема: «Инвестиционная привлекательность регионов Уральского федерального округа».

В 14 часов состоится XXXVI Конференция Челябинского регионального отделения Партии «Единая Россия» (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли, второй этаж).

В 18 часов состоится оффлайн мастер-класс «Вывод бизнеса из тени». Регистрация.

С 7 по 12 июня проходит ежегодная детская парусная регата в классах Оптимист и Кадет – «Кубок путешественника Федора Конюхова» (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

ДЛЯ СПРАВКИ

10 июня – Всемирный день мороженого.

10 июня - Всемирный день модерна.

10 июня - Вознесение Господне у православных христиан.

10 июня по народному календарю – Никита Гусятник.

10 июня 1807 года был основан Ижевский оружейный завод (ныне – Концерн «Калашников»).

10 июня 1936 года в Москве основана киностудия «Союзмультфильм».