Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 июня.

В 9 часов представители СМИ отправятся на «Кубок путешественника Федора Конюхова» - ежегодную детскую парусную регату в классах Оптимист и Кадет (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»). Мероприятие проходит с 7 по 12 июня.

С 10 до 12 часов Кадастровая палата по Челябинской области проведет телефонную горячую линию по вопросам оказания дополнительных видов услуг. Телефон - 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365). Южноуральцы смогут узнать полный перечень, порядок и сроки оказания учреждением дополнительных услуг, задать вопрос экспертам о порядке выездного обслуживания, получения электронной подписи, консультационных услуг, подготовке проектов документов и другие.

С 10 до 19 часов состоится первый обучающий семинар «Школы экспорта РЭЦ» для малого и среднего бизнеса – «Основы экспортной деятельности» (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blu).

В 11 часов 30 минут состоится пресс-подход к участникам фестиваля песочной скульптуры и главе Челябинска Наталье Котовой. Представители СМИ смогут увидеть песочные скульптуры в процессе их создания. Скульпторы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани и других городов (Челябинск, набережная реки Миасс у Исторического музея, Сад камней).

В 12 часов АиФ-Челябинск проведет на платформе ZOOM онлайн пресс-конференцию, приуроченную ко Всемирному дню донора крови (отмечается 14 июня). На вопросы журналистов ответит главный трансфузиолог Челябинской области, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

В 12 часов состоится онлайн пресс-конференция «Газификация регионов России» с участием генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

В 12 часов состоится пресс-конференция с Федором Конюховым - путешественником и идейным вдохновителем «Кубка путешественника», который проходит на озере Тургояк с 7 по 12 июня (озеро Тургояк, клуб-отель «Золотой пляж»).

В 14 часов в поддержку сборной России на Евро-2020 в Челябинске установят надувной четырехметровый футбольный мяч. В рамках акции пройдет открытие фан-зоны и матч-предсказание с участием роботов-футболистов (Челябинск, пр. Свердловский, 51, площадка у главного входа в ДС «Юность»).

В 15 часов начнется фестиваль под открытым небом, посвященный Дню России «Начни лето с ЧелГУ». Вход свободный (ул. Братьев Кашириных, 129).

С 17 до 18 часов состоится брифинг председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке. Трансляция будет организована в прямом эфире на сайте Банка России.

ДЛЯ СПРАВКИ

11 июня - Общероссийский день рассеянного склероза.

11 июня 2021 года - Праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан.

11 июня в народном календаре - Феодосья Колосятница. В этот день Православная церковь отмечает память преподобной девы Феодосии Константинопольской.

11 июня 1648 года в Москве начался «соляной бунт».

11 июня 1858 года в Санкт-Петербурге освящен Исаакиевский собор.

11 июня 1985 года автоматическая межпланетная станция «Вега-1» достигла окрестностей Венеры.