Анонсы событий и мероприятий на 11 марта
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 марта.
В 10 часов состоится областное совещание с главами муниципальных образований и руководителями органов исполнительной власти (ул. Цвиллинга,27).
В 10 часов состоится открытие форума «Умный город». В ходе пленарного заседания «Развитие умных и безопасных городов – тренды 2020» эксперты обсудят цифровую перезагрузку региона, развитие умных и безопасных городов (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blue, первый этаж, зал Galaxy).
В 11 часов журналистов приглашают осветить старт работ в рамках второго этапа проекта «Чистое небо» на Урале (Челябинск, ул. Труда 92А, участок моста возле концертного зала им. Прокофьева)
В 11 часов 30 минут состоится пресс-подход по итогам открытия форума «Умный город» (Челябинск, ул. Труда, 179, отель Radisson Blue, первый этаж, зал Galaxy).
В 12 часов состоится пресс-конференция, посвященная конкурсу «Лучшая управляющая компания Челябинской области» (ул. Васенко, 63, 4 этаж).
В 16 часов состоится вручение свидетельств на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения молодым семьям. Принимает участие глава города Наталья Котова (пл. Революции, 2, 5 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.
11 марта - День работника органов наркоконтроля России.
11 марта - День сотрудников частных охранных агентств в России.
11 марта в народном календаре – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.