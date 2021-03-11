В Челябинске помойный бак вылетел на дорогу – еле остановили

В Челябинске уголовник с монтировкой избил и ограбил прохожего

В Челябинской области спасатели по сугробам километр несли раненного в ДТП

Анонсы событий и мероприятий на 12 марта

«Динамо-Уралочка» готовится к серьезной борьбе в четвертьфинале Евролиги

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Кубок мира по фристайлу под Миассом: иностранцы в восторге, россияне заряжены на победу

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Анонсы событий и мероприятий на 12 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 марта.

С 9 до 11 часов министерство образования и науки Челябинской области проводит Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В акции примут участие члены правительства, Уполномоченный по правам ребенка, представители министерства образования и науки региона (Челябинск ул. Свободы, 82, школа № 121).

В 11 часов в детском технопарке «Кванториум» Челябинска пройдёт региональный этап международных соревнований FIRST LEGO League Explore – 2020/2021 (ул. Орджоникидзе, 50).

В 11 часов в Челябинске в городском бору на территории Каменного (Студенческого) карьера начнутся работы по предотвращению гибели рыбы от нехватки кислорода. Министерство экологии области приглашает рыбаков с ледобурами принять участие в экологической акции.

В 11 часов сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области проведут на Шершневском водохранилище профилактическую акцию «Безопасный лед». Судно на воздушной подушке, снегоходы и лыжный патруль пройдут по Шершневскому водохранилищу с целью проведения бесед и вручения памяток любителям подледного лова. Места наибольшего скопления рыбаков будут выявляться с помощью беспилотных летательных аппаратов (Шершневский бор, проезд 4, база спасателей ГИМС).

В 12 часов на базе Регионального центра технического творчества состоится открытие судоходного сезона. Протестировать свою флотилию на водной глади нового бассейна соберутся около полусотни юных судомоделистов из Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Аши, Златоуста. Юноши и девушки будут бороться за лидерство в Открытом первенстве Челябинской области на закрытой воде в классах моделей-копий среди учащихся (Черкасская, 1А).

С 12 до 15 часов состоится мастер-практикум «Внедрение современных образовательных технологий в детском саду. Мотивация, обучение, вовлечение персонала и родителей (Челябинская область, Аргаяшский район, село Кулуево, д. 5, детский сад № 56).

В 13 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «Православные традиции Великого поста». В качестве спикера выступит настоятель храма Пантелеимона Целителя в Челябинске Владимир Панарин.

В 14 часов состоится масштабное родительское онлайн-собрание на тему «Дети в Сети: ЗА И ПРОТИВ».

В 14 часов состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Великого поста (ул. Красная, 4, 6 этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»).

На ГЛК «Солнечная долина» стартует Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из 13 стран мира.

Программа для зрителей:

В 10 часов 30 минут - Открытие стадиона.

С 10 часов 30 минут до 16 часов 30 минут будет работать ярмарка сувениров.

С 11 часов 55 минут до 12 часов 20 минут - Шоу программа.

С 12 часов 20 минут до 12 часов 50 минут - Церемония открытия.

С 13 часов до 14 часов 25 минут - Финальные заезды.

В 14 часов 30 минут - Церемония награждения

ДЛЯ СПРАВКИ

12 марта - Всемирный день против кибер-цензуры.

12 марта - День работника уголовно-исполнительной системы России.

12 марта по народному календарю – Прокоп Перезимний, Дорогорушитель.

12 марта 1832 года в балете впервые использовано платье под названием «пачка».

12 марта 1918 года Москве возвращен статус столицы России.