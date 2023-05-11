Анонсы событий и мероприятий на 12 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 12 мая.

С восьми до 16 часов в Магнитогорске пройдет бесплатная утилизация шин. Жители города могут сдать бесплатно отработанные автомобильные покрышки в ООО «Подъёмник» (Челябинский тракт, д.7).

В 10 часов в Челябинске стартует масштабная высадка деревьев в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти». Суть акции – ежегодно высаживать 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны (Челябинский городской бор, детская ж/д, станция «Водная»).

В 12 часов начнется пресс-конференция по вопросам капитального ремонта многоквартиных домов. На вопросы ответят: Тихоненко Виктор Петрович, генеральный директор Регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области, а также представители подрядных организаций ПЖРЭО и УК Ремжилзаказчик (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж).

В 14 часов на стадионе легкоатлетического комплекса им. Елены Елесиной состоится спортивный праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!". В программе праздника 54-ая легкоатлетическая эстафета, выполнение нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» абитуриентами, студентами, выпускниками и профессорско-преподавательским составом Университета, а также обширная культурно-развлекательная программа, розыгрыш призов от партнеров праздника (пр. Ленина, 84).

В 14 часов Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет круглый стол: «Ключевые аспекты предпринимательской деятельности на вновь присоединённых территориях: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей» (ул. Сони Кривой, 56, кабинет 606).

В 18 часов 30 минут в филармонии состоится концерт «20 музыкальных шедевров, изменивших мир». В концертном зале им. Сергея Прокофьева выступит солист Московской филармонии Иван Почекин (ул. Труда, 92а).

В 20 часов на территории автокомплекса "Трасса 74" пройдет открытие трассы для драг рейсинга. Вход для зрителей и участников бесплатный (Северный Луч, 2Д).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

12 мая - День ежиного сопения.

12 мая - Международный день медицинской сестры.

12 мая - День синдрома хронической усталости.

12 мая - День Луганской Народной Республики (День ЛНР).

12 мая - День экологического образования.

12 мая - Международный день осведомлённости о хронических иммунологических и неврологических заболеваниях.

12 мая - Международный день охраны здоровья растений.

12 мая по народному календарю - день Девяти целителей.