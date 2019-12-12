Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
Общество
Сегодня, 18:24
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 декабря.

В 10 часов Алексей Текслер примет участие в IV Межрегиональном производственном форуме «Производительность труда, кооперация и цифровизация» (Челябинск, пр. Ленина, 35, Центр международной торговли).

В 11 часов 20 минут в средней школе с углубленным изучением отдельных предметов №104 Челябинска (школа с 1994 года является участником проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО») состоится заключительный «Урок цифры» на тему «Сети и облачные технологии. Необычный урок проведет технический директор Челябинского регионального отделения ЗАО «Компания ТрансТелеКом» Владимир Куликов.

В 14 часов в АО «НПО «Электромашина» состоится официальное открытие уникального для Челябинской области Единого испытательного центра (ул. Машиностроителей, 21, корпус 1).

Справка.

13 декабря в православном календаре - День святого апостола Андрея Первозванного.

13 декабря в народном календаре – Андрей Зимний.

Автор: 
Любовь Юрина
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