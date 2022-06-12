Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 июня (18+).

В 10 часов в Челябинске на Театральной площади пройдет фестиваль ретро-техники «Машина времени». Среди участников фестиваля автолюбители и реставраторы из Пермского края, Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Программа:

В 10 часов - автопробег: проходная завода «ЧТЗ» - пр. Ленина.

В 12 часов - выставка автомобилей на Театральной площади: более 100 единиц автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой колёсной техники.

- выступление творческих коллективов;

- студия исторических танцев «Гаттака» представит зрителям эстетику пикника начала XX века и исполнит танцы этой эпохи;

- клуб винтажных велосипедистов «Tweed74» организует выставку велосипедов, а ретро-клуб «Чумаданъ» организует дворовые игры;

- можно будет пообщаться со съёмочной командой, которая, совместно с семейно - просветительским центром храма Святого Василия, продолжает съёмки художественного фильма «Братья Елькины»;

- возможность поиграть в приставку из 90-х «Dendy» и покататься на педальных машинах;

- учебный центр «Перспектива» представит свои учебные программы, выставит снегоболотоход, а также организует катание на багги и квадроциклах;

- фотограф Дмитрий Островский сделает памятные фотографии по технологии столетней давности.

В 10 часов в Челябинске состоится второй день конкурса «Мастера гостеприимства» (Челябинск, ул. Труда, 179 Radisson Blu Hotel).

Программа:

В 10 часов – начало деловой программы. Презентация туристического бренда Челябинской области (зал Galaxy I+II).

В 10 часов - бизнес-завтрак с наставником.

В 10 часов – панельная дискуссия «Экономика впечатлений».

В 10 часов 20 минут - панельная дискуссия «Кадровый потенциал индустрии гостеприимства» (зал Galaxy I+II).

В 11 часов - панельная дискуссия «Квалифицированные кадры».

В 11 часов 30 минут - панельная дискуссия «Открываем Россию по-новому» (зал Galaxy I+II).

В 12 часов - факап-сессия с Федором Овчинниковым – основатель и директор международной сети пиццерий «Додо Пицца», бизнес-тренер, мотиватор.

В 12 часов 40 минут – сессия «Гастрономическая карта Челябинска.

В 14 часов - мастер-класс «Космический менеджмент».

В 14 часов 30 минут - мастер-класс «как правильно продать свой проект» (первый этаж, зал Sigma).

В 15 часов - мастер-класс по коммуникациям.

В 15 часов - панельная дискуссия «Трансформация гостиничного бизнеса.

С 15 до 17 часов - участие конкурсантов в «Том Соейр Фесте». Мастера помогут с реставрацией старинного особняка купца Беляевского (Челябинск, ул. Труда, 89, автобус отправляется от гостиницы «Малахит» в 14.50)

В 16 часов - мастер-класс по эногастрономическому туризму с дегустацией.

В 17 часов - кейс-сессия «Истории Мастеров».

В 10 часов в парке им П.П. Бажова Златоуста пройдет ежегодный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Злата горка».

В программе:

- выступление фольклорных, этнографических семейных ансамблей, народных коллективов, народных хоров и отдельных исполнителей, ансамблей народной песни, оркестров, репертуар которых собран из произведений различных жанров казачьего фольклора.

- выставка-ярмарка традиционных казачьих промыслов и ремесел «Казачий привоз».

- конкурс «Казарла в Златоусте». В соревновании примут участие мужчины в традиционных элементах одежды: шароварах, сапогах, кавказкой рубахе и поясном ремне. Задания будут распределены в зависимости от возраста. Например, рубка веревки; рубка лозы без меток, каната.

В 18 часов 30 минут в учебном театре «Дебют» состоится показ премьерного спектакля Челябинского театра современного танца «PLUMBUM» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, ЧГИК)

В 19 часов в Камерном театре состоится премьера новой поэтической программы «Где-то между» в рамках совместного проекта Школы кино и театра (ШКИТ), Театра плейбэк «Абажур» и Камерного клуба «Давай сыграем жизнь». Основой очередного перформанса послужили стихи 10 современных поэтов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

С 9 по 14 июня 2022 года на базе загородного отеля «Аврора» (Челябинская обл., Каслинский р-он, озеро Киреты) проходит Открытый Чемпионат и Первенство УРФО по судомодельному спорту - соревнования радиоуправляемых моделей кораблей. Трансляция.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 июня - День швейной машинки.

13 июня 2020 года - Всемирный день вязания на публике (отмечается в одну из суббот июня).

13 июня 2020 года – День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).

13 июня 2020 года – День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня в народном календаре – Еремей Распрягальник.

13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).