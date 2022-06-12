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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
12.06.2022

Главные новости Челябинской области за прошедшую неделю (с 06.06.22 по 12.06.22)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялос
12.06.2022

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики эт
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.06.2022

Луганская народная республика отмечает День России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске проходит первый полуфинал Всероссийского конкурса «
12.06.2022

Челябинская область принимает «Мастеров гостеприимства»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех южноуральцев с пра
12.06.2022

Южноуральцы празднуют День России
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В День России челябинский губернатор вручил паспорта юным южноуральцам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

В Челябинске на месте вырубки леса под каток УралГУФК выставили наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.06.2022

Южноуральские полицейские  записали клип в честь Дня России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Финны продолжают накачивать Украину оружием
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

11.06.2022

Челябинская область – рекордсмен по числу соцпроектов, получивших федеральную поддержку
Анонсы
Общество
12.06.2022 16:34

Анонсы событий и мероприятий на 13 июня

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 13 июня (18+).

В 10 часов в Челябинске на Театральной площади пройдет фестиваль ретро-техники «Машина времени». Среди участников фестиваля автолюбители и реставраторы из Пермского края, Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Программа:

В 10 часов - автопробег: проходная завода «ЧТЗ» - пр. Ленина.

В 12 часов - выставка автомобилей на Театральной площади: более 100 единиц автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой колёсной техники.

- выступление творческих коллективов;

- студия исторических танцев «Гаттака» представит зрителям эстетику пикника начала XX века и исполнит танцы этой эпохи;

- клуб винтажных велосипедистов «Tweed74» организует выставку велосипедов, а ретро-клуб «Чумаданъ» организует дворовые игры;

- можно будет пообщаться со съёмочной командой, которая, совместно с семейно - просветительским центром храма Святого Василия, продолжает съёмки художественного фильма «Братья Елькины»;

- возможность поиграть в приставку из 90-х «Dendy» и покататься на педальных машинах;

- учебный центр «Перспектива» представит свои учебные программы, выставит снегоболотоход, а также организует катание на багги и квадроциклах;

- фотограф Дмитрий Островский сделает памятные фотографии по технологии столетней давности.

В 10 часов в Челябинске состоится второй день конкурса «Мастера гостеприимства» (Челябинск, ул. Труда, 179 Radisson Blu Hotel).

Программа:

В 10 часов – начало деловой программы. Презентация туристического бренда Челябинской области (зал Galaxy I+II).

В 10 часов - бизнес-завтрак с наставником.

В 10 часов – панельная дискуссия «Экономика впечатлений».

В 10 часов 20 минут - панельная дискуссия «Кадровый потенциал индустрии гостеприимства» (зал Galaxy I+II).

В 11 часов - панельная дискуссия «Квалифицированные кадры».

В 11 часов 30 минут - панельная дискуссия «Открываем Россию по-новому» (зал Galaxy I+II).

В 12 часов - факап-сессия с Федором Овчинниковым – основатель и директор международной сети пиццерий «Додо Пицца», бизнес-тренер, мотиватор.

В 12 часов 40 минут – сессия «Гастрономическая карта Челябинска.

В 14 часов - мастер-класс «Космический менеджмент».

В 14 часов 30 минут - мастер-класс «как правильно продать свой проект» (первый этаж, зал Sigma).

В 15 часов - мастер-класс по коммуникациям.

В 15 часов - панельная дискуссия «Трансформация гостиничного бизнеса.

С 15 до 17 часов - участие конкурсантов в «Том Соейр Фесте». Мастера помогут с реставрацией старинного особняка купца Беляевского (Челябинск, ул. Труда, 89, автобус отправляется от гостиницы «Малахит» в 14.50)

В 16 часов - мастер-класс по эногастрономическому туризму с дегустацией.

В 17 часов - кейс-сессия «Истории Мастеров».

В 10 часов в парке им П.П. Бажова Златоуста пройдет ежегодный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Злата горка».

В программе:

- выступление фольклорных, этнографических семейных ансамблей, народных коллективов, народных хоров и отдельных исполнителей, ансамблей народной песни, оркестров, репертуар которых собран из произведений различных жанров казачьего фольклора.

- выставка-ярмарка традиционных казачьих промыслов и ремесел «Казачий привоз».

- конкурс «Казарла в Златоусте». В соревновании примут участие мужчины в традиционных элементах одежды: шароварах, сапогах, кавказкой рубахе и поясном ремне. Задания будут распределены в зависимости от возраста. Например, рубка веревки; рубка лозы без меток, каната.

В 18 часов 30 минут в учебном театре «Дебют» состоится показ премьерного спектакля Челябинского театра современного танца «PLUMBUM» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36А, ЧГИК)

В 19 часов в Камерном театре состоится премьера новой поэтической программы «Где-то между» в рамках совместного проекта Школы кино и театра (ШКИТ), Театра плейбэк «Абажур» и Камерного клуба «Давай сыграем жизнь». Основой очередного перформанса послужили стихи 10 современных поэтов (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

С 9 по 14 июня 2022 года на базе загородного отеля «Аврора» (Челябинская обл., Каслинский р-он, озеро Киреты) проходит Открытый Чемпионат и Первенство УРФО по судомодельному спорту - соревнования радиоуправляемых моделей кораблей. Трансляция.

ДЛЯ СПРАВКИ

13 июня - День швейной машинки.

13 июня 2020 года - Всемирный день вязания на публике (отмечается в одну из суббот июня).

13 июня 2020 года – День пивовара в России (отмечается во вторую субботу июня).

13 июня 2020 года – День мебельщика в России (отмечается во вторую субботу июня).

13 июня - Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня в народном календаре – Еремей Распрягальник.

13 июня 1912 года в Москве открыт Музей изящных искусств (сегодня – Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

Автор: Любовь Юрина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День России, 12 июня, в селе Долгодеревенское (Сосновский район, Челябинская область) состоялос
12.06.2022

Губернатор открыл спорткомплекс в Долгодеревенском и сыграл в баскетбол
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики эт
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
12.06.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.06.2022

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10.06.2022 11:29

Кафедральный собор Челябинска передал для Донбасса новую партию гуманитарной помощи

10.06.2022 11:15

У православных 11 июня - Троицкая вселенская родительская суббота

10.06.2022 10:41

С первого июня платежи южноуральцев за коммуналку вырастут в среднем на 3,4%

10.06.2022 10:29

В Каслях отреставрируют представляющее историческую ценность здание госпиталя

10.06.2022 10:19

Челябинские пенсионеры продолжают верить в денежную реформу

10.06.2022 10:18

Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа

10.06.2022 10:15

Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской области

10.06.2022 10:06

Южноуральцы могут поддержать бойцов ЛДНР

10.06.2022 10:02

В Челябинской области еще два выпускника удалены с ЕГЭ

10.06.2022 10:00

Простейшее оздоравливающее упражнение для ног и сердца

09.06.2022 20:48

Холдинг “Фора-синема”

09.06.2022 20:44

Южно-Уральская торгово-промышленная палата проведет бесплатный мастер-класс для предпринимателей

09.06.2022 20:37

В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема

09.06.2022 20:35

Легендарные хиты группы «Кино» челябинцы услышат на спектакле-концерте «Последний герой»

09.06.2022 20:26

Подземный переход у Торгового центра в Челябинске приобрел новые краски

09.06.2022 19:37

Челябинцы сетуют по поводу отмены трамвайной остановки «Горсад имени Пушкина»

09.06.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на 10 июня

09.06.2022 17:31

Утвержден единый стандарт поднятия флага и исполнения гимна в школах

09.06.2022 17:28

На том же месте? Вместо срубленного под каток леса челябинские власти высадят саженцы

09.06.2022 17:27

ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

09.06.2022 16:46

Семь общественных пространств: в Челябинске назвали объекты благоустройства 2023 года

09.06.2022 16:42

ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия

09.06.2022 16:40

УВЗ продемонстрировал новейший российский танк Т-90МС

09.06.2022 16:22

ММК подтверждает свои позиции в качестве лидера российского бизнеса

09.06.2022 15:42

В пятницу в Челябинской области вновь обещают дожди и грозы

09.06.2022 15:41

Денис Моисеев: Я готов в любой момент выехать на Донбасс

09.06.2022 15:21

В Челябинской области третьи сутки подряд растет число проходящих лечение от ковида

09.06.2022 14:49

В Красноармейском районе продолжается поиск пропавших рыбаков

09.06.2022 14:28

В Мягких кинотеатрах стартует показ комедии «Молодой человек»

09.06.2022 14:27

Ашу затопило. Люди не могут выйти из домов

09.06.2022 14:24

Челябинские предприятия увеличили производительность благодаря нацпроекту

09.06.2022 14:22

Пленный из ВСУ: На нас просто забили

09.06.2022 14:12

Челябинский театр современного танца покажет свои работы на новой площадке

09.06.2022 14:09

Экс-чиновник из Челябинска назначен замруководителя администрации главы ДНР

09.06.2022 14:06

Бывшими работниками «Городской среды» Челябинска занимаются силовики

09.06.2022 13:41

На День России в Челябинске установят 8-метровый флаг

09.06.2022 13:39

Челябинский НХТ закрыт на ремонт, но не закрыт для зрителей

09.06.2022 13:08

Генпрокуратура России проверит законность вырубки челябинского леса на Тополинке

09.06.2022 12:56

Челябинские садоводы смогут добираться до своих участков с большим комфортом

09.06.2022 12:55

Текслер встретился с высокопоставленными силовиками