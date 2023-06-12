Анонсы событий и мероприятий на 13 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 13 июня.

В 10 часов начнется аппаратное совещание Главы города Челябинск Натальи Котовой и будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга "Гранада Пресс".

В 12 часов Центр развития некоммерческого сектора муниципальных образований Челябинской области «Территории эффективности» проведет бесплатный интенсив в Магнитогорске. Участники получат знания по социальному проектированию, регистрации и менеджменту некоммерческой организации, а также участию в грантовых конкурсах (Магнитогорск, Доброцентр, ул. Советской Армии, 2).

В 13 часов 30 минут Центр управления регионом Челябинской области проведёт пресс-конференцию, посвященную организации приоритетного проезда в городе Челябинске в 2023 году. Спикеры пресс-конференции: Алексей Сергеевич Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области; Александр Васильевич Егоров, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области; Андрей Евгеньевич Ксензов, заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту; Николай Александрович Кожевников, председатель Комитета дорожного хозяйства мэрии Челябинска; Игорь Владиславович Беляшов, генеральный директор АО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление».

С 14 до 15 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» пройдет прямая линия с главным аллергологом-иммунологом Челябинской области Юлией Покалюхиной. Она ответит на вопросы читателей: как отличить аллергию от ОРВИ? на какие породы кошек и собак может быть аллергия? существуют ли «гипоаллергенные» животные? и многие другие (Российская, 67, 9 эт.).

В 19 часов в Парке Победы начнется орнитологическая экскурсия. Организаторы предлагают прогуляться в парке после работы, развеяться и узнать интересные подробности из жизни пернатых, а также развенчать некоторые мифы.