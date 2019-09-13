Анонсы событий и мероприятий на 14, 15 и 16 сентября
Общество
Сегодня, 16:11
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14, 15 и 16 сентября.

Суббота, 14 сентября:

В 11 часов в Челябинске в рамках празднования Дня города на территории военного аэродрома «Шагол» начнется праздник с участием авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Здесь будет работать экспозиция летной техники, пройдут показательные выступления шестерки «стрижей» с уникальной программой, представленной на Международном авиационно-космическом салоне в 2019-м году.

В 11 часов Челябинск присоединится к всероссийскому танцевальному флешмобу, который единовременно пройдет в 60-ти городах страны с целью поддержать материнство. К участию приглашаются горожанки в декрете, будущие мамы и мамы с детьми, в том числе с малышами в слингах» (ботанический сад ЧелГУ, философский сад камней).

В 12 часов в Челябинске состоится финал Уральского танкового кибертурнира «Битва заводов» с участием Челябинского металлургического комбината, «Лукойл-Пермь», Первоуральского новотрубного завода и Курганского машиностроительного завода, которые поборются за первенство в легендарной игре World of Tanks (улица Ленина, 86, клуб Winstrike).

В 12 часов в Челябинске состоится специальный мастер-класс, во время которого все желающие научатся проводить сердечно-легочную реанимацию, прием Геймлиха, узнают, как обрабатывать и перевязывать раны и что делать при ожогах. Также специалисты областного центра медицинской профилактики расскажут, как распознавать признаки инфарктов и инсультов, объяснят, в какое время необходимо оказать первую помощь, а также научат правильно разговаривать с диспетчерами скорой помощи. Все знания гости мероприятия смогут отработать на специальных манекенах (Челябинская областная научная библиотека, проспект Ленина, 60, третий этаж).

15 сентября, воскресенье:

В 15 часов в Челябинске состоится фестиваль мыльных пузырей - добрый праздник на свежем воздухе: миллионы мыльных пузырей вырастут на глазах изумленной публики и разольются всеми цветами радуги над небом города (сквер имени Колющенко).

В 18 часов в Челябинске состоится финал конкурса красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья на инвалидных колясках «Рожденная побеждать!» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (улица Труда, 153, конгресс-отель «Малахит», зал «Изумрудный»).

16 сентября, понедельник:

В 9 часов в Челябинске состоится аппаратное совещание городской администрации с участием временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой (площадь Революции, 2, пятый этаж).

СПРАВКА

14 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи 

14 сентября - Симеон-летопроводец.

15 сентября - День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.  

15 сентября - Международный день демократии.

15 сентября - День образования санитарно-эпидемиологической службы РФ.  

15 сентября - День всемирной борьбы с лимфомами. 

15 сентября - День Мамонтия.  

15 сентября - День рождения экологической организации «Гринпис». 

15 сентября - День худеющих.

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя.

16 сентября - Домна Доброродная.  

16 сентября - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей.

Автор: 
Евгения Александрова
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