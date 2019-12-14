Анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря
Общество
Сегодня, 01:17
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14-16 декабря.

14 декабря, суббота

В 10 часов состоится открытый Новогодний кубок города Челябинска по баскетболу (ДпиШ им.Н.К.Крупской, Свердловский пр., 59).

В 10 часов состоится открытый городской турнир по бадминтону «Наши маленькие звезды» (ДС «Торпедо», Копейское ш., 5).

В 11 часов начнут работу площадки фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего» и конкурс «Народный пельмень» (парк имени Ю.А. Гагарина).

В 10 часов состоится первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул.Гагарина,16).

В 12 часов состоится торжественное открытие фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего» и конкурс «Народный пельмень» (парк имени Ю.А. Гагарина).

В 13 часов состоится чемпионат Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22).

В 15 часов состоится первенство Челябинска по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (ул. Гагарина, 16).

В 15 часов состоится «Вечер настольных/напольных игр» (Цвиллинга, 54, Дворец культуры железнодорожников).

15 декабря, воскресенье

В 10 часов состоится открытый Новогодний кубок города Челябинска по баскетболу (ДпиШ им.Н.К.Крупской, Свердловский пр., 59).

В 10 часов состоится открытый городской турнир по бадминтону «Наши маленькие звезды» (ДС «Торпедо», Копейское ш., 5).

В 13 часов состоится чемпионат Челябинска по легкой атлетике (УСК УралГУФК, ул. Энгельса, 22).

16 декабря, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием главы Натальи Котовой (пл.Революции,2, 5 эт).

В 13 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

Справка.

14 декабря - Международный день обезьян.

14 декабря в народном календаре – Наум на ум.

15 декабря - День образования Радиотехнических войск ВКС России.

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

15 декабря - Международный день чая.

15 декабря в народном календаре -день Аввакума.

16 декабря в народном календаре – Иван Молчальник.

Автор: 
Любовь Юрина
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