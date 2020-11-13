Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14-16 ноября.

14 ноября, суббота

В 11 часов состоится региональный форум по медиабезопасности «Кибер Kids» для детей от 12 до 17 лет и их родителей. Пройдут мастер-классы, лекции, тренинги, комикс-сессия на темы: «Опасность в Интернете», «Как определить самозванца в сети и найти друга», «Жизнь оффлайн. Как бороться с киберзависимостью?», «Детский интернет и альтернативные методы создания безопасных условий для ребенка» и другие (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

15 ноября, воскресенье

Все желающие смогут проверить свои знания в области экологии онлайн на сайте экодиктант.рус.

В 11 часов начнется второй день регионального форума по медиабезопасности «Кибер Kids» для детей от 12 до 17 лет и их родителей. Подростки смогут на практике применить полученные знания и навыки в ходе хакатона «Взлом» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50, детский технопарк «Кванториум»).

16 ноября, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание в администрации Челябинска.

В 11 часов 20 минут студенты и преподаватели Челябинского государственного университета напишут Всероссийский экологический диктант. Он пройдет на факультете экологии.

В 14 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Театральная премьера: как сцена реабилитирует после тяжелых заболеваний».

Справка

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом.

14 ноября - Международный день логопеда.

14 ноября - День социолога в России.

14 ноября в народном календаре – Кузьминки.

15 ноября – Всероссийский день призывника.

15 ноября - День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

15 ноября - День вторичной переработки.

15 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий.

15 ноября в православном календаре - Празднование в честь иконы Божьей Матери Одигитрия, именуемой Шуйской.

15 ноября в народном календаре – Акиндин и Пегасий.

16 ноября - Международный день, посвященный терпимости.

16 ноября - Всероссийский день проектировщика.

16 ноября в народном календаре – Анна Холодная.