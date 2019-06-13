Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 14 июня.

В 7 часов утра состоится выезд в Катав-Ивановский район, где центр развития туризма Челябинской области организует пресс-тур по экологическим тропам Серпиевского государственного заказника.

С 9 до 12 часов будет проходить акция «Корпоративное донорство» - в Металлургическом районе будет развернут мобильный пункт заготовки крови. В праздничный день все доноры получат сувениры с символикой службы крови (Челябинск, площадка рядом с кинотеатром «Россия»).

В 10 часов состоится награждение партнеров и медиков за участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с участием главы Челябинска Владимира Елистратова (Челябинск, городская администрация, площадь Революции, 2, пятый этаж).

В 12 часов начинает работу «поликлиника под открытым небом» - «Территория здоровья». Все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела. Отвечать на вопросы посетителей будут терапевт и инструктор по ЛФК, также свои рекомендации по гигиене полости рта даст врач-стоматолог (Челябинск, площадь Революции).

В 12 часов состоится открытие четырехдневного Уральского молодежного профсоюзного слета «УРА-2019» (Челябинская область, озеро Увильды).

СПРАВКА

14 июня – Всемирный день донора крови.

14 июня – День работников миграционной службы.

14 июня – Международный день блогера.

14 июня - День города Севастополь.