Анонсы событий и мероприятий на 15 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 15 июня.

В выставочном зале Центра историко-культурного наследия города Челябинска откроется выставка «Южный Урал до и после мамонтов». Уникальный экспонат выставки: практически целый скелет шерстистого носорога (одной особи), обнаруженный в нашем регионе и впервые на Урале. Экскурсии проводятся по предварительным заявкам (ул. Коммуны, 69).

В 11 часов состоится 37 (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Челябинской области ( ул. Кирова, д. 114, большой зал (3 этаж)).

В 11 часов в онлайн-формате пресс-конференция «Всероссийская ярмарка трудоустройства – точка роста, перспектив и возможностей» (пресс-центр «Гранада Пресс», ул. Васенко 63, 4-й этаж).

В 11 часов 45 минут в Челябинске на озере Смолино проведут занятия по безопасности на воде. Участникам урока покажут, как работают водолазы, врачи неотложной помощи продемонстрируют оборудование и расскажут, как действовать в экстренной ситуации на воде. Обучение бесплатное, но нужно зарегистрироваться (улица Новороссийская, 79).

В 18 часов Пушкинская библиотека проведет бесплатную экскурсию по главной пешеходной улице «Челябинск-360. Площадь Революции». Все прогулки бесплатны, но необходима предварительная запись по телефону 264-73-11. Встреча у памятника В. И. Ленину.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главная тема недели: День России.

ДЛЯ СПРАВКИ

15 июня - Праздник мужских недостатков.

15 июня - Международный день прогулки.

15 июня - Всемирный день ветра.

15 июня - День перерыва в работе.

15 июня - День придумывания новых созвездий.

15 июня - Всемирный день пожертвований.

15 июня - День создания юннатского движения в России.

15 июня - Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей.

15 июня - Всемирный день тапаса.