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Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

В 10 часов состоится церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты».  В церемонии примет участие Ирина Текслер (пр. Ленина, 26А, Гранд-отель «Видгоф», зал «Магнат»).

В 12 часов 30 минут состоится торжественная церемония вручения государственных наград Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер наградит специалистов сферы здравоохранения (ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж).

В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия предприятия ООО «Современные Кузнечные Технологии» на территории Индустриального парка «Станкомаш» (место сбора: ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов состоится торжественное открытие нового депо пожарной части № 215 областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» в поселке Черкаскуль Каслинского района (ул. Лесная, д. 10).

В 16 часов состоится онлайн пресс-конференция «Какие изменения произошли в сфере социальных отношений в 2020 году» (на площадке пресс-центра «Гранада Пресс»).

Справка.

16 декабря в народном календаре – Иван Молчальник.

Автор: Любовь Юрина
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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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15.12.2020 17:27
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