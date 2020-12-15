Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля отказали в смягчении наказания

Очередной перевозчик попал в поле зрения прокуратуры Челябинска

Дзюдоистка из Кунашака стала чемпионкой мира по борьбе на поясах

Полиция напомнила зрителям чемпионата России по фигурному катанию об ограничениях

Еще один депутат Заксобрания Челябинской области досрочно сложил полномочия

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

В Челябинске под окнами здания правительства устроили свалку грязного снега

Текслер не видит?

Выход на трамвайную остановку на площади Революции все еще закрыт

В Магнитогорске при столкновении двух трамваев пострадали девять человек

Олега Гербера назначили представителем ЗСО в федеральной комиссии и под него ввели новый комитет

В Челябинской области будут по-новому выбирать спикера Заксобрания и его замов

Анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 декабря

В 10 часов состоится церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты». В церемонии примет участие Ирина Текслер (пр. Ленина, 26А, Гранд-отель «Видгоф», зал «Магнат»).

В 12 часов 30 минут состоится торжественная церемония вручения государственных наград Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер наградит специалистов сферы здравоохранения (ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж).

В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия предприятия ООО «Современные Кузнечные Технологии» на территории Индустриального парка «Станкомаш» (место сбора: ул. Цвиллинга, 27).

В 14 часов состоится торжественное открытие нового депо пожарной части № 215 областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» в поселке Черкаскуль Каслинского района (ул. Лесная, д. 10).

В 16 часов состоится онлайн пресс-конференция «Какие изменения произошли в сфере социальных отношений в 2020 году» (на площадке пресс-центра «Гранада Пресс»).

Справка.

16 декабря в народном календаре – Иван Молчальник.