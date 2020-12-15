Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 декабря
В 10 часов состоится церемония награждения по итогам конкурса сочинений «Россия – страна мечты». В церемонии примет участие Ирина Текслер (пр. Ленина, 26А, Гранд-отель «Видгоф», зал «Магнат»).
В 12 часов 30 минут состоится торжественная церемония вручения государственных наград Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер наградит специалистов сферы здравоохранения (ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж).
В 13 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в церемонии открытия предприятия ООО «Современные Кузнечные Технологии» на территории Индустриального парка «Станкомаш» (место сбора: ул. Цвиллинга, 27).
В 14 часов состоится торжественное открытие нового депо пожарной части № 215 областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области» в поселке Черкаскуль Каслинского района (ул. Лесная, д. 10).
В 16 часов состоится онлайн пресс-конференция «Какие изменения произошли в сфере социальных отношений в 2020 году» (на площадке пресс-центра «Гранада Пресс»).
Справка.
16 декабря в народном календаре – Иван Молчальник.