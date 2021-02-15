Из Курчатовского района Челябинска вывезли почти три тонны снега

В Челябинске демонтируют вставку, много лет закрывавшую арку на площади Революции

На вопрос, почему в Магнитогорске лучше, чем в Геленджике, ответила «Лыжня России»

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля

На юбилейном фестивале Дениса Мацуева в Челябинске выступят ярчайшие звезды музыкального небосклона

Бывшая хозяйка просит вернуть ей пса Грея, которого сама же просила усыпить

В Челябинске весной начнут строительство аквапарка стоимостью два млрд

В Челябинске к главному корпусу ЮУрГУ прибежал заяц

Анонсы событий и мероприятий на 16 февраля

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 февраля.

В 9 часов начнут работу фракции городской думы Челябинска (площадь Революции, 2).

В 10 часов центр «Мой бизнес» приглашает к участию в онлайн-семинаре «Импорт из Китая для новичков», полезному для всех, кто интересуется торговлей.

В 10 часов в институте образования и практической психологии Челябинского государственного университета состоится круглый стол «Путь древних ариев, духовная сила и символдрама», посвящённый памяти археолога, доктора исторических наук, профессора ЧелГУ Геннадия Здановича (улица Братьев Кашириных, 129, актовый зал первого корпуса).

В 11 часов в онлайн-режиме состоится вебинар «Как стать резидентом Сколково?» от директора ООО «ПСО-Проджект» Игоря Панасюка. Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 11 часов в режиме видеоконференцсвязи состоится 16-е заседание челябинской городской думы.

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» в режиме онлайн проведет пресс-конференцию «Приоритетные направления работы региональной Общественной палаты на 2021 год» с участием председателя ОПЧО Николая Дейнеко.

В 15 часов в Челябинске состоится презентация обновленной регистратуры ГКБ-1 с участием заместителя главы города по социальному развитию Сергея Авдеева (улица Воровского, 16).

В 15 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградит победителей и участников всероссийского конкурса «Семья года 2020» от Южного Урала (Челябинск, улица Цвиллинга, 27, шестой этаж, здание областного правительства).



ДЛЯ СПРАВКИ:

16 февраля - День архива Министерства Энергетики РФ.

16 февраля - День разведки ВМФ РФ.

16 февраля - День поиска запахов.

16 февраля - День помощи ворчунам.

1 февраля - День инноваций.

16 февраля - День миндаля.

16 февраля - День молодого избирателя.

16 февраля - День свежего ананаса.

16 февраля - День памяти праведных Симеона Богоприимца и пророчицы Анны.

16 февраля - именины отмечают Ян, Тимофей, Симон, Семен, Роман, Павел, Николай, Михаил, Иван, Вольдемар, Владимир, Адриан, Анна.