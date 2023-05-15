Анонсы событий и мероприятий на 16 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 16 мая.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетит Октябрьский муниципальный район. В программе посещение социальных объектов (осмотр ремонта Дома детского творчества, участка благоустройства пешеходной зоны, здания поликлиники после капремонта и стадиона), ознакомление с ходом посевной кампании, осмотр животноводческого комплекса СПК «Подовинное».

В Челябинске продолжит свою работу XXI Славянский научный собор. Полная программа мероприятия тут.

В 9 часов начнет свою работу ярмарка фермерских товаров. Ярмарка пройдет с 16 по 20 мая. Мероприятие организуется региональным центром «Мой бизнес». Время работы ярмарки 9:00 до 19:00 (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»).

В 12 часов в Южно-Уральском государственном университете начнется VII студенческая конференция «Астероидная безопасность». Основными темами конференции станут вопросы конструкции, системы управления, энергообеспечения, двигательных установок изделий ракетно-космической техники и беспилотных летательных аппаратов (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, ауд. 1007).

С 12 до 13 часов В Публичной библиотеке пройдет открытый краеведческий урок «Медаль за бой, медаль за труд: Челябинская область в годы войны» (ЧОУНБ, пр. Ленина, д. 60, Отдел краеведения).

В 13 часов около Публичной библиотеки состоится высадка цветов. В высадке примут участие представители Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, а также специалисты Группы Магнезит (пр. Ленина, 60).

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную благотворительному III благотворительному автопробегу «С «Родной» по родному краю» - «Культурный караван Южного Урала» (ул. Васенко, 63 4-й этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

16 мая - Праздник подлиз.

16 мая - Международный день света.

16 мая - Международный день динозавров.

16 мая - День танцев с привидениями.

16 мая - Всемирный день мигрирующих рыб.

16 мая - День биографов (Biographers Day).