Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 17 июля.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга "Гранада Пресс".

В 10 часов центр управления регионом Челябинской области проведёт пресс-конференцию «День поля - 2023». Главная сельскохозяйственная выставка этого лета состоится в посёлке Тимирязевский 21-22 июля (ул. Воровского, 46, 2-й этаж, конференц-зал).

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». Организаторы зовут всех повысить самооценку, развить логику и дедукцию, понять, как снять фильм, разобраться с гормонами и стрессом (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 16 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию на тему: «Начало голосования по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства"в Челябинской области» (ул. Васенко, 63, 4-й этаж).

В 17 часов в Публичной библиотеке состоится встреча ораторского клуба «Отклик». Клуб «Отклик» приглашает всех, кто хочет развить способность говорить красивым голосом, быть убедительным, не бояться публики. (Проспект Ленина, 60, отдел краеведения, 2 этаж).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

17 июля - День дарения подарков.

17 июля - День «Обнимите своих детей».

17 июля - День основания авиации ВМФ РФ.

17 июля - День рождения «Диснейленда».

17 июля - День этнографа.

17 июля - Всемирный день эмоджи.

17 июля - День укоренившихся традиций.

17 июля - Всемирный день международного уголовного правосудия.

17 июля - Международный день фиргун.

17 июля 1902 года в США изобретен кондиционер воздуха.

17 июля 1962 года впервые в истории советского подводного флота атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли.