Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 апреля.

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы администрации Челябинского городского округа.

В 14 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию «Туризм как фактор инвестиционной привлекательности региона».

В 15 часов состоится конкурс по танцевальному направлению XXVI фестиваля «Студенческая весна города Челябинска – 2022» (ул. Кирова, 116, Челябинский Государственный драматический Молодежный театр).

В 17 часов в галерее Камерного театра состоится открытие выставки челябинского гравёра и мастера тату Сергея Свидера «Эмоции в лицах и событиях» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест.

18 апреля - День воинской славы - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

18 апреля - Всемирный день радиолюбителя.

18 апреля в православном календаре - Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан.

18 апреля в православном календаре - Празднование в честь перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси.

18 апреля - Пасхальный понедельник у западных христиан.

18 апреля в народном календаре - Федул Ветреник.

18 апреля 1902 года впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.

18 апреля 1923 года в СССР создано московское спортивное общество «Динамо».