17.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля
16.04.2022
Из Челябинска в Москву отправился вагон СВ, украшенный фотопейзажами Южного Урала
16.04.2022
«Ласточка» перевезла по маршруту Челябинск – Магнитогорск полмиллиона человек
15.04.2022
В Челябинске нашли заказчика и исполнителя поджога Тойоты
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
15.04.2022
Челябинский клуб «ЧМС» может быть включен в госреестр памятников истории и культуры
Анонсы событий и мероприятий на 18 апреля
15.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
14.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
13.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 апреля
12.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 апреля
В выходные у православных Лазарева суббота и Вербное воскресенье
15.04.2022
«Бессмертный полк» снова пройдет по России
14.04.2022
«Ржавая» питьевая вода в микрорайоне «Ньютон» Челябинска безвредна для человека
14.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
13.04.2022
Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
13.04.2022