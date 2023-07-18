Анонсы событий и мероприятий на 18 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на вторник, 18 июля.

Состоится рабочий визит губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Саткинский муниципальный район. Глава региона примет участие в открытии Физкультурно-оздоровительного комплекса, посетит промышленные и социальные объекты.

В Челябинске состоится XXXVIII Конференция Регионального отделения партии «Единая Россия». Возглавит работу Конференции секретарь реготделения партии, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную пешим экскурсиям в Челябинске.

В 11 часов в пресс-центре «Комсомольская правда-Челябинск» пройдет пресс-конференция, посвященная прибытию в Свято-Симеоновский собор ковчега с частицей мощей блаженной старицы Матроны Московской. Православная святыня по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия будет находиться в Челябинске с 21 июля по 2 августа (ул. Красная 4, 6-й этаж).

В 14 часов планируется прибытие передвижной выставки, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве. Передвижной музей будет расположен в «Саду Победы» до 22 июля.

В 14 и 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

С 15 до 17 часов каждый вторник в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко проходят танцевальные вечера для старшего поколения. Беседка рядом с поляной сказок.

С 15 до 19 часов в Центре межкультурных коммуникаций пройдет фестиваль дружбы народов и творчества «ЮГ». Гостей ждут выставка-ярмарка, квест, лекторий, музыка, а главное - премьера короткометражного документального фильма «Имена Южного Урала» (ул. Цвиллинга, 61).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: 130 лет со дня рождения Владимира Маяковского (19 июля) и Международный день шахмат (20 июля).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

18 июля - День прогулок под дождём.

18 июля - День идеальной семьи.

18 июля - День рождения игры «Тетрис».

18 июля - День органов государственного пожарного надзора РФ.

18 июля - Всемирный день слушания.

18 июля - День хозяйственной службы органов внутренних дел МВД РФ.

18 июля - Международный день Нельсона Манделы.

18 июля 1872 года в Великобритании впервые в мире состоялась процедура тайного голосования.

18 июля 1898 года открыт радиоактивный химический элемент с атомным номером 84 - Полоний.

18 июля 1925 года в США официально признано, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин.

18 июля 1945 года основан Дарвинский государственный природный биосферный заповедник.

18 июля 1968 года в США основана компания «Intel».