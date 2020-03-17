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Анонсы событий и мероприятий на 18 марта

Общество
Сегодня, 17:08
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 марта.

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб. 504).

В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, каб. 502).

В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).

В 14 часов региональное отделение ОНФ в рамках реализации национального проекта «Экология» в части сохранения биологического разнообразия организует Круглый стол» «Проблемы браконьерства в Челябинской области» (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 20).

В 14 часов состоится круглый стол «Профилактика кредитной задолженности и банкротства в современной социально-экономической обстановке» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал).

В 18 часов состоится встреча участников конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт. В открытом диалоге также примет участие министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов (Челябинск, ул. Ворошилова, дом 2, ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»).

ДЛЯ СПРАВКИ

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.

18 марта в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.

в народном календаре – Конон Огородник.

18 марта 1965 года - первый в истории выход человека в открытый космос.

18 марта 2014 года произошло присоединение Крыма к России.

Автор: 
Олеся Денисова
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