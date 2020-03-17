Анонсы событий и мероприятий на 18 марта
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 18 марта.
В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по законодательству (Челябинск, Кирова, 114, каб. 504).
В 11 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по экологии (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).
В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по промышленной политике (Челябинск, Кирова, 114, каб. 502).
В 13 часов состоится заседание комитета Законодательного собрания область по экономической политике (Челябинск, Кирова, 114, гербовый зал).
В 14 часов региональное отделение ОНФ в рамках реализации национального проекта «Экология» в части сохранения биологического разнообразия организует Круглый стол» «Проблемы браконьерства в Челябинской области» (Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 20).
В 14 часов состоится круглый стол «Профилактика кредитной задолженности и банкротства в современной социально-экономической обстановке» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, третий этаж, малый зал).
В 18 часов состоится встреча участников конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» с первым заместителем губернатора Челябинской области Ириной Гехт. В открытом диалоге также примет участие министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов (Челябинск, ул. Ворошилова, дом 2, ГБОУ «Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей»).
ДЛЯ СПРАВКИ
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией.
18 марта в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина.
в народном календаре – Конон Огородник.
18 марта 1965 года - первый в истории выход человека в открытый космос.
18 марта 2014 года произошло присоединение Крыма к России.