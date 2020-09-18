Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19-21 сентября.

19 сентября, суббота

В 9 часов волонтеры и представители районных администраций Челябинска приступят к уборке прибрежной полосы озера Смолино на территории Советского района, а также в Ленинском районе на участке от ул. 5-й Электровозной до ул. Новороссийской и территории пляжа «Прибой». Уборка проводится в рамках экологической акции «Сделаем!», приуроченной к Всемирному дню чистоты.

С 9 часов будет проходить вакцинация от гриппа в торговых комплексах Челябинска: ТРК «Алмаз», ТК «Леруа Мерлен», ТРЦ «Фокус», ТРК «Кольцо», ТК «Фиеста», ТРК «Горки».

В 10 часов Челябинская областная станция переливания крови совместно с представителями различных мотоциклетных клубов проведет акцию «МотоДонор», посвященную Всемирному дню донора костного мозга (ГБУЗ «ЧОСПК», Воровского, 68).

С 10 до 17 часов будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа в торговом комплексе «Кольцо». При себе необходимо иметь паспорт (водительское удостоверение или военный билет) и медицинский полис (Челябинска, ул. Дарвина, 18, второй этаж).

В 10 часов стартует чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (улица Университетская набережная, 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера).

В 11 часов представители экономического блока правительства Челябинской области выйдут на уборку берега у Ленинградского моста. Акция проводится в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В 11 часов волонтеры и представители районных администраций Челябинска начнут собирать на территории набережной реки Миасс напротив остановки «Набережная» по улице Калмыкова.

С 11 часов 30 минут до 17 часов состоится фестиваль гонок на внедорожных мотоциклах «Light Enduro Racing». Гонки проводятся в трех классах: мото-лайт (для мотоциклов с воздушным охлаждением), мото-спринт (для любых мотоциклов), мото-хард (для мотоциклов с жидкостным охлаждением). Старты будут проходить по специально подготовленным трассам с естественными и искусственными препятствиями. Зрителей ждут розыгрыши призов от партнеров мероприятия, стрит-фуд, выступления артистов и ди-джея (горнолыжный курорт «Солнечная долина», Миасс).

В 13 часов волонтеры и студотряды будут очищать от мусора берег реки Миасс от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных (западная сторона).

С 13 до 16 часов состоится День оружейника в Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 13 часов и в 15 часов в Государственном историческом музее Южного Урала пройдут тематические экскурсии в рамках постоянной экспозиции. Они познакомят с созданием и применением разных видов оружия (Челябинск, ул. Труда, 100, Восточная башня музея).

В 14 часов состоится лекции «Кукрыниксы – творческий союз на службе у Победы» (Картинной галерее музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).

В 14 часов 20 минут и в 15 часов 20 минут состоятся обзорные экскурсии, а также небольшое театрализованное представление - битва витязя и хазарского воина (Парк исторической реконструкции «Гардарика», Сад камней уличное пространство около здания исторического музея).

С 15 до 16 часов на уличной площадке «Открытый мир» Центр традиционных искусств «Кэндзикан» познакомит гостей праздника с японским оружием, экипировкой и техниками боя (Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 17 часов начнутся финальные поединки чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (улица Университетская набережная, 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера).

20 сентября, воскресенье

С 10 до 16 часов будет проходить вакцинация от гриппа в ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо).

С 10 до 18 часов будет проходить вакцинация от гриппа в ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1-й этаж, центральный вход).

В 15 часов состоится класс-концерт с участием студентов ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского под руководством доцента Сафроновой М.В. (Картинной галерее музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).

21 сентября, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинска.

Справка.

19 сентября - День оружейника в России.

19 сентября - День рождения «Смайлика».

19 сентября 2020 года – Всемирный день донора костного мозга (отмечается в третью субботу сентября).

19 сентября 2020 года – Еврейский новый год.

19 сентября - Международный День сока в России.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день.

20 сентября - День работников леса.

20 сентября - День рекрутера в России.

20 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Макария Оптинского.

20 сентября в народном календаре – Луков день.

20 сентября 1802 года - в России учреждены министерства вместо коллегий.

20 сентября 1862 года - в Петербурге открыта первая в России консерватория.

21 сентября - Международный день мира.

21 сентября - День воинской славы России - День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).

21 сентября - Всемирный день русского единения.

21 сентября - Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

21 сентября - Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»).

21 сентября в православном календаре - Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября в народном календаре –Малая Пречистая, Оспожинки.