ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Анонсы событий и мероприятий на 19-21 сентября

Общество
Сегодня, 17:06
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19-21 сентября.

19 сентября, суббота

В 9 часов волонтеры и представители районных администраций Челябинска приступят к уборке прибрежной полосы озера Смолино на территории Советского района, а также в Ленинском районе на участке от ул. 5-й Электровозной до ул. Новороссийской и территории пляжа «Прибой». Уборка проводится в рамках экологической акции «Сделаем!», приуроченной к Всемирному дню чистоты.

С 9 часов будет проходить вакцинация от гриппа в торговых комплексах Челябинска: ТРК «Алмаз», ТК «Леруа Мерлен», ТРЦ «Фокус», ТРК «Кольцо», ТК «Фиеста», ТРК «Горки».

В 10 часов Челябинская областная станция переливания крови совместно с представителями различных мотоциклетных клубов проведет акцию «МотоДонор», посвященную Всемирному дню донора костного мозга (ГБУЗ «ЧОСПК», Воровского, 68).

С 10 до 17 часов будет проходить бесплатная вакцинация от гриппа в торговом комплексе «Кольцо». При себе необходимо иметь паспорт (водительское удостоверение или военный билет) и медицинский полис (Челябинска, ул. Дарвина, 18, второй этаж).

В 10 часов стартует чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (улица Университетская набережная, 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера).

В 11 часов представители экономического блока правительства Челябинской области выйдут на уборку берега у Ленинградского моста. Акция проводится в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем!» и федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

В 11 часов волонтеры и представители районных администраций Челябинска начнут собирать на территории набережной реки Миасс напротив остановки «Набережная» по улице Калмыкова.

С 11 часов 30 минут до 17 часов состоится фестиваль гонок на внедорожных мотоциклах «Light Enduro Racing». Гонки проводятся в трех классах: мото-лайт (для мотоциклов с воздушным охлаждением), мото-спринт (для любых мотоциклов), мото-хард (для мотоциклов с жидкостным охлаждением). Старты будут проходить по специально подготовленным трассам с естественными и искусственными препятствиями. Зрителей ждут розыгрыши призов от партнеров мероприятия, стрит-фуд, выступления артистов и ди-джея (горнолыжный курорт «Солнечная долина», Миасс). 

В 13 часов волонтеры и студотряды будут очищать от мусора берег реки Миасс от проспекта Победы до улицы Братьев Кашириных (западная сторона).

С 13 до 16 часов состоится День оружейника в Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 13 часов и в 15 часов в Государственном историческом музее Южного Урала пройдут тематические экскурсии в рамках постоянной экспозиции. Они познакомят с созданием и применением разных видов оружия (Челябинск, ул. Труда, 100, Восточная башня музея).

В 14 часов состоится лекции «Кукрыниксы – творческий союз на службе у Победы» (Картинной галерее музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).

В 14 часов 20 минут и в 15 часов 20 минут состоятся обзорные экскурсии, а также небольшое театрализованное представление - битва витязя и хазарского воина (Парк исторической реконструкции «Гардарика», Сад камней уличное пространство около здания исторического музея).

С 15 до 16 часов на уличной площадке «Открытый мир» Центр традиционных искусств «Кэндзикан» познакомит гостей праздника с японским оружием, экипировкой и техниками боя (Государственный исторический музей Южного Урала (Челябинск, ул. Труда, 100).

В 17 часов начнутся финальные поединки чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин (улица Университетская набережная, 22В, Центр олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера).

20 сентября, воскресенье

С 10 до 16 часов будет проходить вакцинация от гриппа в ТРК «Горки» (ул. Артиллерийская, 136, вход со стороны Автодороги Меридиан, затем направо).

С 10 до 18 часов будет проходить вакцинация от гриппа в ТРК «Алмаз» (Копейское шоссе, 64, 1-й этаж, центральный вход).

В 15 часов состоится класс-концерт с участием студентов ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского под руководством доцента Сафроновой М.В. (Картинной галерее музея изобразительных искусств, ул. Труда, 92А).

21 сентября, понедельник

В 10 часов состоится аппаратное совещание главы Челябинска.

Справка.

19 сентября - День оружейника в России.

19 сентября - День рождения «Смайлика».

19 сентября 2020 года – Всемирный день донора костного мозга (отмечается в третью субботу сентября).

19 сентября 2020 года – Еврейский новый год.

19 сентября - Международный День сока в России.

19 сентября в народном календаре - Михайлов день.

20 сентября - День работников леса.

20 сентября - День рекрутера в России.

20 сентября в православном календаре - День памяти преподобного Макария Оптинского.

20 сентября в народном календаре – Луков день.

20 сентября 1802 года - в России учреждены министерства вместо коллегий.

20 сентября 1862 года - в Петербурге открыта первая в России консерватория.

21 сентября - Международный день мира.

21 сентября - День воинской славы России - День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).

21 сентября - Всемирный день русского единения.

21 сентября - Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

21 сентября - Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»).

21 сентября в православном календаре - Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября в народном календаре –Малая Пречистая, Оспожинки.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Общество
Вчера, 17:16
Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября
Общество
16.09.20 21:35
Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября
Общество
15.09.20 17:54
Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября
Общество
14.09.20 19:08
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Сегодня, 15:03
В Челябинске родителям предложили доплачивать за половинку банана ребенку на обед
Сегодня, 14:05
В Челябинской области внедряют систему «прямых выплат»
Сегодня, 13:04
Стану 2500 ММК присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Старикова
Сегодня, 12:27
За сутки ковид подтвердился у двух школьников Челябинской области
Сегодня, 12:25
Школа «Братина» челябинца Евгения Кочкина протрубила сбор в Воронеже
Сегодня, 11:56
Жители Катав-Ивановска боятся опасных последствий расширения границ кладбища
Сегодня, 11:46
В Челябинской области учредили новую премию за борьбу с COVID-19
Сегодня, 11:26
В Челябинской области за сутки подтверждено 78 новых случаев ковида
Сегодня, 11:24
Челябинская студентка искала останки советских солдат на Сахалине
Сегодня, 10:03
Руководство ЗСО Челябинской области утвердят на первом заседании, а пока идут консультации
Общество
Сегодня, 15:42
Соцучреждения Челябинской области вновь возвращаются к режиму превентивной изоляции
Общество
Сегодня, 15:27
Государство компенсирует работодателям антикоронавирусные расходы
Новости
Сегодня, 17:37
Общество
Бармен, бариста, флейерист – чемпионат выявил лучших
Сегодня, 16:59
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали двух аферистов за «липовую» торговлю на интернет-сайтах
Сегодня, 16:48
Происшествия
Челябинец заставлял южноуральцев брать деньги под залог квартир
Сегодня, 16:39
Общество
Чиновники Брединского района оставили детей-сирот без квартир
Сегодня, 16:25
Культура
Два талантливых подростка из Челябинской области выступят в вокальном шоу «Ты супер!»
Материалы рубрики
Сегодня, 17:37
Общество
Бармен, бариста, флейерист – чемпионат выявил лучших
Сегодня, 16:39
Общество
Чиновники Брединского района оставили детей-сирот без квартир
Сегодня, 15:03
Общество
В Челябинске родителям предложили доплачивать за половинку банана ребенку на обед
Сегодня, 13:04
Общество
Стану 2500 ММК присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Старикова
Сегодня, 12:27
Общество
За сутки ковид подтвердился у двух школьников Челябинской области
Теги
Анонсы
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика