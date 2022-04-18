Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 19 апреля.

В 11 часов в ЮУрГУ состоится финал Всероссийской студенческой олимпиады по финансам имени Бориса Христенко.

В 11 часов состоится награждение победителей регионального этапа конкурса Всероссийского проекта «Без срока давности» (Челябинск, ул. Труда, 183, мультимедийный парк «Россия – моя история»).

В 17 часов казаки отправят гуманитарную помощь, собранную Хуторским казачьим обществом «Южный», для беженцев с Донбасса (Челябинск ул. Кирова, 7А, штаб Хуторского казачьего общества «Южный»).

ДЛЯ СПРАВКИ

19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (отмечается с 2019 года).

19 апреля - День подснежника.

19 апреля - День работника ломоперерабатывающей отрасли России.

19 апреля - День юридической службы Министерства внутренних дел России.

19 апреля - День российской полиграфии.

19 апреля в народном календаре - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный.

19 апреля – в 1783 году издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России.

19 апреля – в 1935 году в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак».

19 апреля – в 1943 году организовано Главное управление контрразведки «Смерш».

19 апреля – в 1970 году с конвейера сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101».