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Анонсы событий и мероприятий на 20 марта

Общество
Сегодня, 23:00
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 марта.

В 14 часов состоится открытие выставки избранных фотографий проекта «Герои войны» о современной повседневной жизни ветеранов Великой Отечественной (Челябинск, г ул. Кирова, 165, галерея «Открытый город»).

СПРАВКА

20 марта - Международный день счастья.

20 марта - День весеннего равноденствия.

20 марта - Международный день без мяса.

20 марта - Международный день астрологии (отмечается в День весеннего равноденствия).

20 марта - День французского языка (Международный день франкофонии).

20 марта в народном календаре - Павел Капельник.

Автор: 
Олеся Денисова
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