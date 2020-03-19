Анонсы событий и мероприятий на 20 марта
Общество
Сегодня, 23:00
Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 марта.
В 14 часов состоится открытие выставки избранных фотографий проекта «Герои войны» о современной повседневной жизни ветеранов Великой Отечественной (Челябинск, г ул. Кирова, 165, галерея «Открытый город»).
СПРАВКА
20 марта - Международный день счастья.
20 марта - День весеннего равноденствия.
20 марта - Международный день без мяса.
20 марта - Международный день астрологии (отмечается в День весеннего равноденствия).
20 марта - День французского языка (Международный день франкофонии).
20 марта в народном календаре - Павел Капельник.
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Сегодня, 17:12
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Сегодня, 16:35
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Вчера, 22:00
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Вчера, 13:00
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Вчера, 11:30
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