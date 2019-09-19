Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
Общество
Сегодня, 17:06
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 20 сентября.

В 10 часов начнет работу семейный фестиваль «Ярмарка недвижимости» (Челябинск, ТРК «Гагарин-Парк», улица Труда, 183).

В 10 часов состоится встреча представителей СМИ для освещения истории 52-летнего пациента, которому урологи Челябинской областной клинической больницы сохранили почку, удалив огромную опухоль через пару проколов (Челябинск, улица Воровского, 70, третий корпус ЧОКБ).

В 11 часов состоится инаугурация губернатора Челябинской области Алексея Текслера (Челябинск, государственный академический театр драмы имени Наума Орлова).

В 13 часов 30 минут состоится рабочий визит руководителя Челябинской области Алексея Текслера в детскую школу искусств №13 в Челябинске.

В 14 часов состоится церемония открытия второго всероссийского студенческого фестиваля ГТО (Челябинск, стадион имени Елены Елесиной).

В 15 часов 30 минут состоится торжественное мероприятие, посвященное 100-летию финансовой системы Челябинской области (Челябинск, проспект Ленина, 35, центр международной торговли).

В 15 часов состоится II этап XXXIV региональной конференции партии «Единая Россия», в рамках которой будет избрана кандидатура на пост председателя Челябинской городской Думы (Челябинск, Уральский социально-экономический институт, улица Свободы, 155/1).

В 16 часов 30 минут состоится бесплатный мастер-класс «Госуслуги: Просто. Полезно. Электронно» (Челябинск, ТРК «Гагарин-Парк», улица Труда, 183).

 

СПРАВКА

20 сентября - День секретаря в России. 

20 сентября - День рекрутера.

20 сентября - Международная ночь летучих мышей.

20 сентября - Луков день.  

20 сентября - День устраивания спонтанных чаепитий.

Автор: 
Евгения Александрова
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