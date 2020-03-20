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Анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта

Общество
Сегодня, 16:58
Автор: 
Олеся Денисова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21-23 марта.

23 марта, понедельник

В 9 часов состоится аппаратное совещание администрации города Челябинска с участием главы Натальи Котовой (Челябинск, пл. Революции, 2, 5 этаж).

В 10 часов 30 минут состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом (Челябинск, ул. Кирова, 165, минздрав региона).

В 16 часов ветераны Военно-воздушных сил передадут сотрудникам областной Поисково-спасательной службы памятную доску в честь подвигов летчиков и метеорологов, принимавших участие и погибших в годы Великой Отечественной войны (Шагол территория училища штурманов, в сквере возле памятника выпускникам училища).

ДЛЯ СПРАВКИ.

21 марта – Всемирный день поэзии.

21 марта – Международный день кукольника.

21 марта – Навруз (Новруз).

21 марта – Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна.

21 марта – Международный день лесов.

21 марта в православном календаре – Родительская суббота третьей недели Великого поста.

21 марта в народном календаре – Весенний солнцеворот. Вербоносица.

22 марта – Всемирный день водных ресурсов.

22 марта – День Балтийского моря.

22 марта – Международный день таксиста.

22 марта в православном календаре – День памяти сорока Севастийских мучеников.

22 марта в народном календаре – Сороки, Сорок Сороков.

23 марта - Всемирный метеорологический день.

23 марта - День работников гидрометеорологической службы России.

23 марта в народном календаре – Василиса.

Автор: 
Олеся Денисова
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