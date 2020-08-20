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Анонсы событий и мероприятий на 21 августа

Общество
Сегодня, 16:43
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Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 августа.

 

В 10 часов Южно-Уральский государственный университет начнет в очном режиме проводить консультации абитуриентов по вопросам поступления и проживания (Челябинск, проспект Ленина, 85, второй учебный корпус ЮУрГУ, первый этаж).

 

В 10 часов челябинская областная научная библиотека проведет познавательную викторину: «Что Вы знаете о государственном флаге России?» (прямая трансляция - в группе ЦПДИ ВК и в Fаcebook).

 

В 10 часов состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Центрального района Челябинска (улица Коммуны, 89, второй этаж).

 

В 11 часов Общественная палата Челябинской области проведет в режиме онлайн на площадке ZOOM круглый стол по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с участием представителей регионального минобра, Народного фронта, родителей.

 

В 16 часов Общественная палата региона организует круглый стол на тему: «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов» (Челябинска, конференц-зал Южно-Уральского государственного аграрного университета, проспект Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал).

 

В 19 часов челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает к участию в международном онлайн-марафоне «С миру по сказке» (трансляция - в группе Центра межкультурных коммуникаций).

 

ДЛЯ СПРАВКИ

 

21 августа - День офицера России.

21 августа - День сбора диких трав.

21 августа - Мирон-Ветрогон.

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

21 августа - Международный день без косметики и макияжа.

21 августа - День Стрибога.

21 августа - праздник старых бурдюков.

 

Именины 21 августа отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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