Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 августа.

В 10 часов Южно-Уральский государственный университет начнет в очном режиме проводить консультации абитуриентов по вопросам поступления и проживания (Челябинск, проспект Ленина, 85, второй учебный корпус ЮУрГУ, первый этаж).

В 10 часов челябинская областная научная библиотека проведет познавательную викторину: «Что Вы знаете о государственном флаге России?» (прямая трансляция - в группе ЦПДИ ВК и в Fаcebook).

В 10 часов состоится конкурс по отбору кандидатур на должность главы Центрального района Челябинска (улица Коммуны, 89, второй этаж).

В 11 часов Общественная палата Челябинской области проведет в режиме онлайн на площадке ZOOM круглый стол по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы с участием представителей регионального минобра, Народного фронта, родителей.

В 16 часов Общественная палата региона организует круглый стол на тему: «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов» (Челябинска, конференц-зал Южно-Уральского государственного аграрного университета, проспект Ленина, 75, пятый этаж, конференц-зал).

В 19 часов челябинская областная универсальная научная библиотека приглашает к участию в международном онлайн-марафоне «С миру по сказке» (трансляция - в группе Центра межкультурных коммуникаций).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 августа - День офицера России.

21 августа - День сбора диких трав.

21 августа - Мирон-Ветрогон.

21 августа - Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

21 августа - Международный день без косметики и макияжа.

21 августа - День Стрибога.

21 августа - праздник старых бурдюков.

Именины 21 августа отмечают Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Николай, Теодор, Федор, Эмиль.