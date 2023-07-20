Анонсы событий и мероприятий на 21 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 21 июля.

В поселке Тимирязевский Чебаркульского района откроется двухдневная крупнейшая сельскохозяйственная выставка региона «День поля 2023».

В программе:

- Выставка инновационной техники. На площади 15 Га около 200 участников представят 170 единиц сельскохозяйственных машин.

- Демонстрационный показ техники. Производители продемонстрируют как машины справляются с обработкой почвы, внесением удобрений, химической защитой растений и сбором урожая.

- Опытные делянки Челябинского НИИСХ с районированными сортами картофеля, твердой и мягкой пшеницы, ячменя и бобовых культур. Экскурсионные программы в сопровождении специалистов ЮУрГАУ, ЮуНИИСК и Челябинского НИИСХ пройдут 21 июля с 9:00 до 15:00 и 22 июля с 9:00 до 13:00.

А также:

- Конкурс «Лучший тракторист-машинист в сельскохозяйственном производстве в 2023 году».

- Слет сельской молодежи.

- Концерт группы «Братья Енотовы». Он пройдет 22 июля с 12:00 до 14:30.

- Творческие мастер-классы от мастериц Чебаркульского района.

- Розыгрыш ценных призов.

Даты и точное время всех мероприятий можно посмотреть в программе выставки.

В Челябинской области проходят финальные соревнования XLV областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос» (село Долгодеревенское).

В 9 часов в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоится торжественная встреча ковчега с мощами святой Матроны Московской. Святыня будет пребывать в храме с 21 июля по 2 августа, прикоснуться к ней смогут все желающие (ул. Кыштымская, 32).

В 10 часов начнутся бесплатные занятия по скейтбордингу в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко.

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную информатизации южноуральской медицины. Напомним, эта тема и ключевые задачи на ближайшие годы обсуждалась в рамках выставки «Иннопром-2023». Спикеры пресс-конференции расскажут о ключевых проектах, которые уже работают на базе лечебных учреждений Челябинской области, а также о пилотных внедрениях в уральской медицине.

С 13 до 17 часов парк «Металлург» им. О. И. Тищенко приглашает в библиотеку под открытым небом (ротонда у Дома «Аквариум»).

С 16 до 18 часов в парке «Сад Победы» пройдет выступление ансамбля духовой и светской музыки «Октоих» (главная сцена).

В 19 часов на Летней эстраде Исторического музея начнется мастер-классы по танго. Вход свободный (ул. Труда, 100).

В 21 час в Челябинске стартует крупнейший в стране фестиваль короткометражного кино. Под открытым небом состоится атмосферный показ короткометражного кино. Зрители смогут увидеть внеконкурсную программу 10-го Фестиваля уличного кино (парк им. Гагарина).

В 21 час 30 минут в сквере Искусств на набережной Миасс начнется показ кино. Организаторы предлагают посмотреть комедию Андрея Кончаловского «Курочка-Ряба» с Инной Чуриковой в главной роли.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

ДЛЯ СПРАВКИ

21 июля - Праздник явления иконы Божией Матери в Казани.

21 июля - День или.

21 июля - День «Пригласите инопланетянина жить с вами».

21 июля - День переучёта.

21 июля 1822 года основана Первая Мексиканская империя.

21 июля 1883 года начал работать Березниковский содовый завод.

21 июля 1904 года завершилось строительство Великой Сибирской магистрали.

21 июля 1973 года запущена советская автоматическая межпланетная станция «Марс-4».

21 июля 1983 года антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете -89,2 °C.