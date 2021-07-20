Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 июля.

В 9 часов первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина отправится в Каслинский муниципальный район, где посетит дворец культуры имени Захарова с целью проверки хода реконструкции объекта.

В 10 часов в режиме онлайн состоится брифинг первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в онлайн-формате пресс-конференцию «Итоги проведения ЕГЭ-2021 в Челябинской области». В качестве спикера выступит начальник управления общего образования министерства образования и науки региона Елена Тюрина.

В 10 часов библиотека №20 «Новосинеглазовская» приглашает ребят дошкольного и младшего школьного возраста на экологический час «Путешествие с морскими великанами», посвященный Всемирному дню китов и дельфинов. В программе: книжно-иллюстрированная выставка; рассказ о загадочном мире обитателей морей и океанов с презентацией «Удивительный мир подводных глубин»; дидактические игры: лото «Обитатели морей» и «Найди тень»; чтение рассказов С. Сахарнова из книги «Дельфиний остров» и Р. Киплинга «Откуда у кита такая глотка»; показ мультфильма «Кот и Кит» (Челябинск, улица Челябинская, 22).

В 10 часов стартует массовая вакцинация сотрудников челябинского международного аэропорта имени Курчатова. За два дня первым компонентом вакцины будут привиты 200 сотрудников, ежедневно контактирующих с тысячами пассажиров.

В 10 часов состоится круглый стол для предпринимателей региона «Экспорт в условиях пандемии», организованный центром поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области (Челябинск, улица Российская, 110, каб.1, первый этаж).

С 10 до 17 часов состоится круглый стол «Экспорт в условиях пандемии», где эксперты в области международного права расскажут об особенностях ведения экспортной деятельности и минимизации рисков, а также ответят на ваши вопросы. Регистрация (Челябинск, ул. Российская, 110, каб.1, первый этаж, коворкинг «Мой бизнес»).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет в режиме онлайн пресс-конференцию «Поддержка небольших производств Челябинской области». В качестве спикеров выступят исполняющая обязанности генерального директора регионального центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева и контент-директор центра Ольга Третьякова. В числе прочих будут обсуждаться меры поддержки южноуральским производителям, первые итоги реализации программы «Сделано в Челябинске».

В 11 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт посетит новый центр помощи детям с ментальными особенностями в развитии «Звездный дождь», находящийся в процессе реконструкции. В рамках рабочего визита Ирина Гехт ознакомится с планом реконструкции помещения и прилегающей территории, а также обсудит перспективы открытия центра к началу 2022-2023 учебного года (Челябинск, улица Горького, 28, заезд со стороны улицы Крылова).

С 10 до 14 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» будет работать пункт вакцинации от ковида. Выездная бригада ГКБ №8 поставит второй компонент прививки тем, кто уже привился первым 30 июня (ул. Труда, 183, первый этаж).

С 16 до 18 часов пройдет акция по внедрению раздельного сбора мусора. Мероприятие ройдет при поддержке ООО «ЦКС» и при участии волонтеров общественного объединения «ЭкоДозор-74», которые будут раздавать памятки с правилами обращения с ТКО (Копейск, площадь Трудовой Славы).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 июля в православном календаре - празднование в честь явления иконы Божией Матери в Казани.

21 июля в католическом календаре – День пророка Иезекииля.

21 июля в народном календаре – Прокопий Жнец.

21 июля - в 1613 году в Москве прошла коронация первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича.

21 июля - в 1969 году в 3 часа 56 минут по среднеевропейскому времени Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны.

21 июля - в 1983 году на советской антарктической станции «Восток» зарегистрирована самая низкая на планете температура - минус 89,2 градуса по шкале Цельсия.