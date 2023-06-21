Анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на четверг, 22 июня.

В 9 часов 30 минут состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню памяти и скорби. В мероприятии примут участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, представители органов исполнительной и законодательной власти, военнослужащие, сотрудники силовых структур, ветераны, общественники (Челябинск, мемориал «Вечный Огонь» на Бульваре Славы).

В 11 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию в формате онлайн, посвященную Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. На пресс конференции будут говорить о наркоситуации и результатах противодействия наркопреступности в регионе, о субсидировании негосударственных реабилитационных центров.

В 11 часов 20 минут председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Викторовна Рерих проведёт личный приёма граждан по вопросам регистрации актов гражданского состояния в городе Снежинске (зал заседаний Администрации Снежинска, ул. Свердлова, д. 24).

В 11 часов В сквере Славы начнется мероприятие посвященное Дню памяти и скорби (Челябинск, микрорайон Шершни, ул. Гидрострой, 16а).

В 12 часов в законодательном собрании Челябинской области пройдет заседание комитета по аграрной политике (ул. Кирова, 114, конференц-зал).

В 14 часов 15 минут одновременно по всей России объявляется минута молчания. Южноуральцы вместе со всей страной склонят головы и вспомнят родных и близких, земляков и соотечественников, погибших в Великую Отечественную, – самую кровопролитную войну двадцатого века. Именно в это время, в 1941 году, жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

В 18 часов стартует очередная прогулка по историческим местам Челябинска. «Улица Садовая» - рассказ об истории улицы Красной. Встреча возле водонапорной башни (между зданиями по ул. Воровского, 11 и ул. Воровского, 13). Все прогулки полностью бесплатны. Необходимо только хорошее настроение и предварительная запись по краеведческого отдела 264-73-11.

В 18 часов в Государственном историческом музее Южного Урала состоится круглый стол ко дню памяти и скорби – к годовщине начала Великой Отечественной войны. Откроет собрание секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. Круглый стол будет посвящен не только истории, но и современности (ул. Труда, 100, музейно-выставочный центр).

В 19 часов на летней эстраде Государственный исторический музей Южного Урала начнется мастер-классы от студии исторических и шотландских танцев «Гаттака» (ул.Труда, 100).

В 22 часа у монумента «Тыл-Фронту» в Магнитогорске пройдёт торжественная акция «Свеча памяти» в знак уважения к памяти героев Великой Отечественной войны.

В 22 часов 45 минут на челябинской телебашне появится «Свеча памяти», надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» и другие символы Великой Победы.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

22 июня - День памяти и скорби.

22 июня - Всемирный день тропического леса.

22 июня - День подмигивания кошкам.

22 июня - Славянский день Скипера Змея.

22 июня - День шоколадного эклера.

22 июня - День позитивных медиа.

22 июня - Праздник «Мят-Сели» в Ингушетии.

22 июня - Всемирный день верблюда.

22 июня - Всемирный день купания.

22 июня 1942 года - начало Великой Отечественной войны.

22 июня 1675 года в Великобритании основана Гринвичская королевская обсерватория.

22 июня 1921 года в Москве начала работать первая радиотрансляционная сеть.

22 июня 1978 года открыт спутник Плутона - Харон.

22 июня 1999 года основан отдел по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства (ОБППРиИАЗ) МВД РФ.