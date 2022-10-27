Анонсы событий и мероприятий на 28 октября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 28 октября.

С 9 до 12 часов команда Центра дзюдо имени Дениса Ярцева «Электрометаллург» совместно с Челябинской областной станцией переливания крови организует праздник (Челябинск, ул. Российская, 40А).

В программе:

- торжественное открытие мероприятия с участием Юрия Стёпкина (российский дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России) и Дмитрия Морозова (российский дзюдоист, участник Олимпийских игр и др.),

- мастер-класс для детей 2008-2010 годов рождения от членов олимпийской сборной ЗМС Дениса Ярцева и МСМК Сабины Гилязовой,

- сбор благотворительной помощи для подопечных Фонда «Бирюзовый»,

- донорская акция «Философия помощи», на которой дзюдоисты сдадут кровь. В мероприятии примет участие первый заместитель губернатора, президент Федерации дзюдо Челябинской области Виктор Мамин.

В 9 часов состоится начнет свою работу первый форум «100 мультяшников Урала». В Челябинск съедутся аниматоры со всего региона и специалисты мультипликационного кино России. Участников ждут лекции, презентации, работа в творческих мастерских в командах под руководством опытных экспертов и создание творческих работ. Итогом станет мультипликационный продукт, созданный командами с нуля. Программа (Челябинск, ул. 40 лет октября, 21, ДШХИ).

В 10 часов губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании попечительского совета регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» (выезд аккредитованных представителей СМИ в 09:30 от Цвиллинга, 27).

В 10, часов в правительстве Челябинской области состоится торжественное открытие международного семинара, посвященного итогам деятельности Федерации спорта ЛИН (лиц с интеллектуальными нарушениями) в связи с 10-летием Федерации.

В 11 часов в ДК «Бригантина» состоится игровая программа для детей - «Расписная страна», посвящённая Дню народного единства. Участники программы в игровой форме познакомятся с традиционными народными промыслами, а также смогут собрать свою неповторимую расписную матрешку (поселок Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

В 12 часов в Челябинске состоится официальное открытие точки буккроссинга по ул. Худякова, 10. Небольшую зону отдыха привела в порядок группа активистов из проекта «Перезагрузка». Сразу после открытия последует продолжение истории с красным холодильником.

В 14 часов в Объединенном государственном архиве Челябинской области состоится презентация первого тома Книги памяти жертв политических репрессий Чебаркульского района «За веру пострадали». В книге - 213 имён православных христиан, в том числе священников и церковного причта, арестованных в 1918-1950 годах (Челябинск, Свердловский проспект, 30А).

С 14 до 18 часов в рамках Седьмой Ежегодной Недели Медиации состоится ежегодный Съезд медиаторов Челябинской области, на который будут приглашены практикующие медиаторы из разных муниципалитетов региона. Программа съезда предполагает общую конференцию медиаторов, а также работу трех тематических мастерских (Челябинск, Комсомольский проспект, д. 113А, Южно-Уральский технологический университет).

В 15 часов в Челябинском государственном университете в рамках проекта «Каникулы с ЧелГУ» состоится беседа на равных «Учёба на факультете фундаментальной медицины глазами пятикурсника» (Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57А, четвертый корпус, ауд. 117).

В 16 часов в гостях образовательного проекта «Разговоры на кухне» будет доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, руководитель музея истории медицины Челябинска Николай Алексеев (ул. Коммуны, 69, Центр историко-культурного наследия города Челябинска).

В 19 часов состоятся две открытые лекции от начальника Управления по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска Павла Крутолапова: «Некоторые мысли об архитектуре» и «Стратегия пространственного развития Челябинска» (Челябинск, ул. Свободы, 2к5).

Афиша мероприятий детских библиотек Челябинска.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

ДЛЯ СПРАВКИ

28 октября - Международный день анимации.

28 октября - День бабушек и дедушек в России.

28 октября - День создания армейской авиации России.

28 октября в народном календаре – Ефимий Осенний.