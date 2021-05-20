Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 мая.

В 9 часов состоится презентация концепции завершения строительства метрополитена в Челябинске с интеграцией его в существующую трамвайную сеть.

С 9 до 11 часов в СНТ «Искра» (Челябинск) выездные вакцинальные бригады МБУЗ поликлиники №5 будут прививать всех желающих от коронавируса.

С 9 до 16 часов – второй соревновательный день в рамках регионального отборочного этапа «Российской робототехнической олимпиады 2021» (Челябинск, ул. проспект Победы, 438, строение 1, второй этаж, ТК «Северо-западный»).

В 10 часов состоится торжественной мероприятие по поводу прибытия на станцию Челябинск-главный воинского эшелона «Мы – армия страны, мы – армия народа».

В 11 часов состоится Круглый стол с руководителями муниципальных образований по актуальным вопросам дорожного хозяйства (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая Арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал № 1). Программа.

В 11 часов состоится торжественная церемония награждения победителей XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» (Кирова, 114, большой зал Законодательного Собрания, третий этаж).

В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM круглый стол в онлайн-формате на тему детского чтения.

В 12 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» Челябинска состоятся духовные чтения «Святой воин России», посвященные 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского.

С 12 до 14 часов выездные вакцинальные бригады МБУЗ поликлиники №5 будут работать в СНТ «Надежда» (Челябинский городской округ), всех желающие смогут поставить прививку от коронавируса.

В 13 часов на платформе ZOOM начнётся онлайн-конференция по экотуризму на территории Южного Урала. Журналисты узнают, когда откроется после реконсервации Игнатьевская пещера, а также много другого.

В 14 часов в рамках Дней дизайна в Публичке представители компании Paratype расскажут о процессе создания шрифта для города Ижевска – от воркшопа с местными дизайнерами по поиску идеи и пластики будущего шрифта до тестирования вариантов и сборки финального файла (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека).

В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Популяризация культурных традиций в Челябинской области».

В 15 часов состоится практическая конференция в рамках Южно-Уральского транспортного конгресса (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая Арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал № 1). Программа.

В 15 часов 30 минут в рамках Дней дизайна в Публичке руководитель компании SmirnovDesign Сергей Смирнов на примере конкретных кейсов представит промышленный дизайн как инструмент разработки успешного продукта (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.

В 14 часов состоится заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Мероприятие проведет президент СПП, председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск, ул. Кирова, 159, «Челябинск-СИТИ», вход со стороны ул. Кирова, второй этаж, конференц-зал,).

В 18 часов в Молодёжном театре Челябинска состоится предпремьерный показ мюзикла «Дюймовочка» (Кирова, 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 мая - День полярника.

21 мая - День Тихоокеанского флота.

21 мая - День военного переводчика.

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.

21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).

21 мая - Международный день космоса.

21 мая - День обмена талисманами.

21 мая - День защиты от безработицы.

21 мая - День музы и вдохновения.

21 мая в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.

21 мая в народном календаре – День памяти Иоанна Богослова.

21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.

21 мая 1837 года началась первая в России шахматная партия по переписке.

21 мая 1937 года начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».