Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 мая.
В 9 часов состоится презентация концепции завершения строительства метрополитена в Челябинске с интеграцией его в существующую трамвайную сеть.
С 9 до 11 часов в СНТ «Искра» (Челябинск) выездные вакцинальные бригады МБУЗ поликлиники №5 будут прививать всех желающих от коронавируса.
С 9 до 16 часов – второй соревновательный день в рамках регионального отборочного этапа «Российской робототехнической олимпиады 2021» (Челябинск, ул. проспект Победы, 438, строение 1, второй этаж, ТК «Северо-западный»).
В 10 часов состоится торжественной мероприятие по поводу прибытия на станцию Челябинск-главный воинского эшелона «Мы – армия страны, мы – армия народа».
В 11 часов состоится Круглый стол с руководителями муниципальных образований по актуальным вопросам дорожного хозяйства (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая Арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал № 1). Программа.
В 11 часов состоится торжественная церемония награждения победителей XVIII областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир» (Кирова, 114, большой зал Законодательного Собрания, третий этаж).
В 12 часов пресс-центр «АиФ-Челябинск» проведёт на платформе ZOOM круглый стол в онлайн-формате на тему детского чтения.
В 12 часов в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» Челябинска состоятся духовные чтения «Святой воин России», посвященные 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского.
С 12 до 14 часов выездные вакцинальные бригады МБУЗ поликлиники №5 будут работать в СНТ «Надежда» (Челябинский городской округ), всех желающие смогут поставить прививку от коронавируса.
В 13 часов на платформе ZOOM начнётся онлайн-конференция по экотуризму на территории Южного Урала. Журналисты узнают, когда откроется после реконсервации Игнатьевская пещера, а также много другого.
В 14 часов в рамках Дней дизайна в Публичке представители компании Paratype расскажут о процессе создания шрифта для города Ижевска – от воркшопа с местными дизайнерами по поиску идеи и пластики будущего шрифта до тестирования вариантов и сборки финального файла (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека).
В 15 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Популяризация культурных традиций в Челябинской области».
В 15 часов состоится практическая конференция в рамках Южно-Уральского транспортного конгресса (Челябинск, ул. 250 лет Челябинску, 38, Ледовая Арена «Трактор», третий этаж, конференц-зал № 1). Программа.
В 15 часов 30 минут в рамках Дней дизайна в Публичке руководитель компании SmirnovDesign Сергей Смирнов на примере конкретных кейсов представит промышленный дизайн как инструмент разработки успешного продукта (пр. Ленина, 60, Челябинская областная публичная библиотека). Регистрация на мероприятие.
В 14 часов состоится заседание Правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Мероприятие проведет президент СПП, председатель Совета директоров ММК Виктор Рашников. Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер (Челябинск, ул. Кирова, 159, «Челябинск-СИТИ», вход со стороны ул. Кирова, второй этаж, конференц-зал,).
В 18 часов в Молодёжном театре Челябинска состоится предпремьерный показ мюзикла «Дюймовочка» (Кирова, 116).
ДЛЯ СПРАВКИ
21 мая - День полярника.
21 мая - День Тихоокеанского флота.
21 мая - День военного переводчика.
21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
21 мая - День инвентаризатора (День работника БТИ).
21 мая - Международный день космоса.
21 мая - День обмена талисманами.
21 мая - День защиты от безработицы.
21 мая - День музы и вдохновения.
21 мая в православном календаре - День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, покровителя авторов, редакторов и издателей.
21 мая в народном календаре – День памяти Иоанна Богослова.
21 мая 1502 года испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены.
21 мая 1837 года началась первая в России шахматная партия по переписке.
21 мая 1937 года начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1».