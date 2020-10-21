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Анонсы событий и мероприятий на 21 октября

Общество
Сегодня, 09:48
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Автор: 
Любовь Юрина

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 октября.

В 9 часов в режиме онлайн состоится заседание комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114).

В 10 часов 30 минут в режиме онлайн состоится заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114).

В 11 часов в пресс-центре «Гранада Пресс» состоится онлайн пресс-конференция «Какие правила охоты действуют в Челябинской области».

В 12 часов комитета в режиме онлайн состоится заседание комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114).

В 13 часов 30 минут в режиме онлайн состоится заседание комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114).

В 15 часов в режиме онлайн состоится заседание комитета по бюджету и налогам Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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