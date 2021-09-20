Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 21 сентября.

В 11 часов состоится круглый стол с участием членов регионального Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области, посвященный подведению итогов общественного наблюдения на выборах (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56, шестой этаж, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Выездные мероприятия ЮУКЯ и #РыжегоФеста».

В 11 часов 30 минут состоится встреча с чемпионами, призерами и участниками Паралимпийских игр Токио 2020. Событие приурочено к Международному дню студенческого спорта (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 1, Уральский государственный университет физической культуры, главный корпус, четвертый этаж, конференц-зал).

В 14 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания по молодежной политике, культуре и спорту.

В 18 часов в Челябинске состоится прогулка «Улица Болотная». Рассказ об истории улицы Красной. Встреча группы возле памятника «Орленок» на Алом Поле.

В 18 часов 20 минут состоится пресс-подход, во время которого журналисты смогут задать свои вопросы участникам VIII Международного фестиваля «Джаз на большом органе» - музыкантам разных стран мира, виртуозным импровизаторам, представителям новаторской импровизационной музыки (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

В 19 часов состоится концерт-открытие VIII Международного фестиваля «Джаз на большом органе» (Челябинск, ул. Кирова, 78, зал органной и камерной музыки «Родина»).

ДЛЯ СПРАВКИ

21 сентября - Международный день мира.

21 сентября - День воинской славы России - День победы русских полков в Куликовской битве (1380 год).

21 сентября - Всемирный день русского единения.

21 сентября - Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

21 сентября в православном календаре - Рождество Пресвятой Богородицы.

21 сентября в календаре праздников славян - День Рода и Рожениц. Праздник посвящен семейному благополучию.

21 сентября в календаре еврейских праздников - Суккот - Праздник кущей.

21 сентября - Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»).

21 сентября - День нулевой эмиссии.

21 сентября в народном календаре –Малая Пречистая, Оспожинки.