Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 22 мая.

В 10 часов состоится аппаратное совещание администрации Челябинского городского округа. Трансляция в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 11 часов в медиахолдинге «Гранада Пресс» в режиме онлайн состоится пресс-конференция, посвященная Экологическому водному форуму Южного Урала, который будет проходить в Челябинской области в этом году 8-9 июня.

В 14 часов состоится торжественное открытие выставки «Рекорды Парижского полумарафона. Навстречу южноуральскому забегу». Экспозиция будет открыта для посетителей до 28 мая 2023 года (Челябинский мультимедийный парк «Россия — Моя история», ул. Труда, 183).

С 14 до 17 часов в Челябинске пройдет мастер-класс о платформе VK Реклама. Участники мастер-класса узнают о главных вопросах продвижения и новых возможностях сервиса VK-реклама (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, к.1, 1 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

22 мая - Праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая.

22 мая - День винегрета.

22 мая - День рождения тюбика для зубной пасты.

22 мая - День Шерлока Холмса.

22 мая - Международный день «Быть собой».

22 мая - День основания Третьяковской галереи.

22 мая - День рождения технологии «Ethernet».

22 мая - День богатырского Посвиста.

22 мая - Всемирный день городских фермеров.

22 мая - День биткоин-пиццы.

22 мая - День диагностики меланомы.

22 мая - Всероссийский день бассейновой индустрии.

22 мая - Всемирный день коктейля «Палома».

22 мая - Международный день биологического разнообразия.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.