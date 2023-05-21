21.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
21.05.2023
В Сатке загорелись стройматериалы на «Магнезите»
20.05.2023
В Сосновском районе грузовик сбил трактор
20.05.2023
Подготовка к пляжному сезону: в Челябинске водолазы достали опасный мусор из городских водоемов
20.05.2023
Полицейские Челябинска нагрянули в спа-салон, где оказывались интимные услуги
20.05.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице 3-го Интернационала
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
19.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
18.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 мая (18+)
17.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 18 мая (18+)
16.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 мая (18+)
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023