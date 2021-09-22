Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 23 сентября.

В 10 часов – второй день V Всероссийской научно-практической конференции «Архив в социуме – социум в архиве», приуроченная к 100-летию архивной службы Челябинской области.

С 10 до 15 часов - секционные заседания. Доклады участников форума распределены по 11 секциям (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 10 часов состоится закрытый показ работ участников кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021». Будет показан фильм, созданный Уполномоченным по правам человека Челябинской области совместно с ГУФСИН России области, Следственным управлением СКРФ региона и ГУ МВД России области. Тема закрытого показа: ресоциализация осужденных, профилактика распространения наркотиков среди молодежи (Челябинск, пр. Ленина, 76, главный корпус, ЮУрГУ, актовый зал).

В 11 часов состоится открытие Областного Финансового форума, организатором которого выступает Челябинское областное отделение «ОПОРА РОССИИ». В 13 часов запланирован пресс-подход к участникам (Челябинск, ул. Российская 110, конференц-зал на первом этаже).

В 13 часов в «IT-Cube.Южноуральск» состоится демонстрация возможностей нового направления «Моделирование автономных надводных аппаратов» (Южноуральск, ул. Энергетиков, 18).

В 14 часов состоится церемония награждения победителей кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2021» (Челябинск, ул. Молодежная, 24, исправительная колония №4).

В 15 часов - презентация книги кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук В. Н. Кузнецова «Ядерный оружейный комплекс Урала: создание и развитие» (пр. Ленина, 60, Челябинская областная универсальная научная библиотека).

В 19 часов состоится торжественная церемония вручения Премии Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 (пр. Ленина, 26а /2, банкет-холл «Облака»).

ДЛЯ СПРАВКИ

23 сентября - Международный день жестовых языков.

23 сентября 2021 года - Всемирный день бестраншейных технологий.

23 сентября в народном календаре – Петр и Павел Рябинники.

23 сентября 1848 года - День рождения жевательной резинки.