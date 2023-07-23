Анонсы событий и мероприятий на 24 июля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 июля.

В Челябинске стартует приём заявок на участие в конкурсе на предоставление субсидий малому и среднему бизнесу, а также самозанятым на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса. Условия участия, порядок проведения конкурса и критерии определения победителей в Постановлении Администрации города Челябинска.

В 10 часов аппаратное совещание главы города Челябинск будет транслироваться в прямом эфире Первого областного и на каналах медиахолдинга «Гранада Пресс».

В 12 часов начнется лекторий «Зелёный понедельник». Организаторы зовут гостей обсудить следующие темы: критическое мышление, историческая память, глобальное потепление и дворцовые перевороты.(ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129).

В 17 часов на площадке около ДС «Юность» пройдут бесплатные занятия по йоге (Свердловский пр, 51).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

24 июля - День памяти святой равноапостольной княгини Ольги.

24 июля - Международный день заботы о себе.

24 июля - День заглядывания в будущее.

24 июля - День рождения растворимого кофе.

24 июля - День флориста.

24 июля - День забвения.

24 июля - День кадастрового инженера.

24 июля 1374 года основан город Вятка, ныне - Киров.

24 июля 1851 года в Англии отменен налог на окна.

24 июля 1956 года основан наукоград Дубна.

24 июля 1987 года корпорация IBM представила операционную систему «DOS».