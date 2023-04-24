Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 апреля.

С 10:00 до 13:00 в Публичной библиотеке пройдет встреча «Public talk: Нейросети VS Креативная экономика» (пр. Ленина, 60, ЧОУНБ, шестой этаж).

В 12 часов в Челябинском государственном университете состоится региональный этап фестиваля непрофессионального ученического творчества «Российская школьная весна» (ул. Братьев Кашириных, 129).

В 11 часов начнется гала-концерт XXIX Городского фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды». Тема фестиваля этого года - «Творчество без границ» (Свердловский пр, 59, Дворца пионеров и школьников имени Н. К. Крупской, театральный корпус).

В 13 часов стартует междисциплинарный форум для педиатров «Реабилитация детей Челябинской области: шаг в будущее». Форум педиатров направлен на обмен опытом и распространение информации о доступных методах реабилитации детей в Челябинской области (ул. Кирова, 159, Челябинск-Сити).

С 18:00 до 21:00 на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в Эпилоге Торжественного построения. Передвижение пешеходов по площади будет ограничено.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

25 апреля - День дочери.

25 апреля - День бумажных самолётиков.

25 апреля - Всемирный день пингвинов.

25 апреля - День чеченского языка.

25 апреля - Международный день ДНК.

25 апреля - День финансовой независимости.

25 апреля - Международный день амигуруми. Амигуру́ми (яп. 編み包み, букв. - «вязанное-завёрнутое») — японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ.

25 апреля - День чувашского языка.

25 апреля - Всемирный день борьбы с малярией.

25 апреля - День встречи на Эльбе.

25 апреля - Международный день делегата.

25 апреля - Всемирный день плоггинга. Плоггинг (англ. plogging) - экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора.

25 апреля - День черкесского флага.

25 апреля в православном календаре Радоница, День поминовения предков.