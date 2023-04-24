24.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)
24.04.2023
Житель Усть-Катава хотел приумножить сбережения, но лишился почти четверти миллиона рублей
24.04.2023
Попасть домой не получилось: Петру Конареву снова продлили содержание под стражей
24.04.2023
Владимир Путин поддержал предложения Андрея Турчака уравнять меры поддержки для всех участников СВО
24.04.2023
Магнитогорец похитил пожертвования горожан для лечения больных детей
24.04.2023
ММК принимает участие в форуме «Иннопром-2023» в Ташкенте
Анонсы событий и мероприятий на 25 апреля (18+)
23.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на понедельник, 24 апреля (18+)
21.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
20.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля (18+)
19.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)
Челябинская область отметит День Победы с учетом актуальной обстановки
22.04.2023
В Челябинской области установят новую памятную дату
21.04.2023
Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ
21.04.2023
В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»
20.04.2023
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023