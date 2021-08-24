Анонсы событий и мероприятий на 25 августа

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 августа.

С 9 до 11 часов состоится специализированная ярмарка вакансий для молодежи. Работодателями будет предложено более 200 вакансий (Челябинск, ул. Цвиллинга, 79, отдел по Советскому району ОКУ ЦЗН Челябинска).

В 10 часов состоится пресс-конференция с участием Ivan Gaja – пластического хирурга из Италии, ставшего одним из экспертов социального проекта «Красота в тебе» (Челябинск, ул. Красная 4, шестой этаж, пресс-центр «Комсомольской правды»). Прямая трансляция эфира в группе КП-Челябинск.

С 10 до 13 часов представители Общественной палаты Челябинской области проведут прием граждан. Прием граждан ведется как по предварительной записи, так и непосредственно в день обращения (Челябинск, ул. С. Кривой, 75а, 515).

В 11 часов в Южноуральске состоится официальное открытие мурала с изображением картины Никаса Сафронова «Пик красоты», украсивший фасад многоэтажного дома. Также художник встретится с педагогами и учащимися городской школы искусств в рамках творческой встречи.

В 11 часов народная артистка России Надежда Бабкина посетит Детскую филармонию в Челябинске. Молодым музыкантам Надежда Бабкина представит и подарит свой уникальный нотный сборник. Он создан на основе произведений, исполненных солистами ансамбля «Русская песня», которым руководит народная артистка России — потомственная волжская казачка (Челябинск, ул. Ворошилова, 6, Детская филармония).

В 12 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Проведение Форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2021» в Челябинске».

В 16 часов состоится пресс-конференция, посвященная обменным гастролям с Нижегородским театром драмы и возобновлению федеральной программы «Большие гастроли» (пл. Революции, 6, Челябинский театр драмы им. Н. Орлова).

В 16 часов состоится открытие зала Общественного Собрания в Челябинске (Челябинск, ул. Труда, 98).

В программе:

1. Первое открытое заседание Общественного Собрания.

2. Музыкальный салон XIX века.

3. Презентация книги Владислава Загорского «Мои воспоминания: Мемуары польского врача в Челябинске. 1885-1892».

В 17 часов 30 минут состоится вернисаж выставки Эдуарда Медера «К открытию театрального сезона» (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15, Камерный театр).

В Южноуральске состоится четвертый благотворительный концерт в рамках фестиваля-марафона «Песни России». Автор проекта и художественный руководитель - народная артистка России Надежда Бабкина (Южноуральск, ул. Парковая, 2 городской дом культуры).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 августа - День «Поцелуемся и помиримся».

25 августа в православном календаре - День памяти мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними.

25 августа в народном календаре – Фотя Поветенный.

25 августа 1930 года экспедиция полярников на ледокольном пароходе «Георгий Седов» открыла западные берега Северной Земли.