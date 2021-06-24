Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 июня.

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Возможности для молодежи Южного Урала».

С 10 до 18 часов в Челябинске пройдет обучающий семинар для представителей малого и среднего предпринимательства, ориентированных на экспорт (Труда, 179, отель Radisson Blu).

В 11 часов состоится торжественная церемония открытия памятника, посвящённого подвигу медиков в период борьбы с коронавирусной инфекцией (ул. Энгельса, 107, сквер Андреевского).

В 16 часов состоится пресс-подход к Сомасундараму Субраманиану (доктору Сома) легендарному индийскому врачу-онкологу и пластическому хирургу, основателю и председателю совета директоров Евразийского совета по онкологическим исследованиям, известному меценату. Он возглавляет делегацию Евразийской федерации онкологии, которая прибыла в Челябинскую область с рабочим визитом. Сомасундарам Субраманиан расскажет о том, какие он видит перспективы сотрудничества с медуниверситетом Челябинска (Челябинск, ул. Воровского, 64, первый корпус ЮУГМУ).

В 20 часов в Молодежном театре Челябинска состоится читка повести «Когда киты уходят» Юрия Рытхэу (6+). Литературная адаптация чукотских легенд. Вход на мероприятие бесплатный, но по предварительной записи (Челябинск, Кирова, 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 июня - День дружбы и единения славян.

25 июня - День моряка (День мореплавателя).

25 июня - День работников статистики в России.

25 июня в православном календаре - Празднование в честь обретения мощей и второго прославления благоверной великой княгини Анны Кашинской.

25 июня в народном календаре – Петр Солнцеворот.