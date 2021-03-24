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Анонсы событий и мероприятий на 25 марта

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Анонсы событий и мероприятий на 25 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 марта.

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, третий этаж, большой зал).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Кибермошенничество: что нужно знать каждому жителю региона». Спикер -Вадим Шафигин, заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области, майор полиции.

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная Первому Всероссийскому форуму «Цирк будущего», который пройдёт в Челябинске 26-27 апреля (ул. Российская, 67, девятый этаж, «АиФ-Челябинск»).

В 13 часов в рамках проекта «Четыре Ч» (Четвертый Четверг Читают Читатели) состоится «Марафон поэзии». В программе: живое чтение любимых стихов и литературный квиз (Челябинская областная универсальная научная библиотека, первый этаж, отдел Абонемент).

В 13 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в собрании членов Челябинской областной общественной организации «Федерация Бокса Челябинской области» (ул. Труда, д. 153, конгресс-отель «Малахит»).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 марта - День работника культуры России.

25 марта - Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

25 марта в католическом календаре - Благовещение Девы Марии у западных христиан.

25 марта - Открытие Сварги - закликание Весны (праздник славян)

25 марта в народном календаре – Феофанов день.