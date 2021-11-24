Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 ноября.

В 9 часов 30 минут в Челябинской областной клинической больнице расскажут удивительную историю 40-летнего челябинца, которому доктора спасли жизнь. Мужчина едва не погиб от инфекционного эндокардита. Кардиохирургам пришлось пересадить ему новые клапаны для сердца (Челябинск, ул.Воровского,70, ЧОКБ, корпус 4 - вход под левой аркой Диагностического корпуса «Клиника хирургии»).

В 10 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведет онлайн пресс-конференцию «Премия губернатора Челябинской области в сфере государственной национальной политики — 2021. Итоги».

В 10 часов в Челябинске состоится Всероссийская научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга по актуальным вопросам. Конференция пройдет в очном и формате ВКС. Все желающие смогут задать вопросы спикерам. Регистрация.

В 11 часов в Челябинские продолжатся VIII Областные Рождественские образовательные чтения. Тема чтений: «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». (Челябинск, ул. Труда, 183, Исторический парк «Россия - Моя история», вход напротив «Уральской молнии»).

Программа:

С 11 до 15 часов - II Детские Рождественские Чтения (Исторический парк «Россия - Моя история»).

С 14 часов до 16 часов 30 минут - «Христианская семья на пороге нового времени». Приглашенный гость - иерей Константин Корепанов (Исторический парк «Россия - Моя история»).

В 12 часов - «Полковое священство: история и современность». Трансляция на сайте.

С 18 до 20 часов - расширенное заседание Исторического кружка ЮУрГГПУ, посвященное церковно-государственным отношениям (Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет).

- Выставка «Красота Божьего мира» (исторический парк «Россия - Моя история»).

В 11 часов состоится заседание Законодательного Собрания. Оно пройдет в режиме ВКС.

В 13 часов состоится пресс-конференция, посвященная 7-му международному фестивалю искусств «МАЧФЕСТ» в Челябинске. Фестиваль пройдет с 26 по 28 ноября на «Белом рынке» и новой площадке RADIOZAVOD. Оптика «Ростелекома» обеспечит трансляцию событий (Витебская, 4, вход - прямо напротив ресторана «Уголь» на «Белом рынке».

В 14 часов в Южно-Уральском государственном университете состоится торжественная церемония чествования победителей конкурса образовательных проектов для детей-мигрантов «Берёзка». В рамках мероприятия будет представлена выставка прикладного творчества, подготовленная воспитанниками Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской и концерт от творческих коллективов ЮУрГУ и образовательных организаций (пр. Ленина, 78В, учебный комплекс «Сигма»).

В 16 часов в Картинной галерее Музея изобразительных искусств пройдет вернисаж выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века». Впервые торжественную церемонию открытия новой экспозиции смогут посетить все желающие. Выставка продлится до шестого февраля 2022 года (ул. Труда, 92А).

В 18 часов в Молодёжном театре Челябинска состоится предпремьерный показ спектакля «Мера за меру». Спектакль поднимает неоднозначные вопросы: возможно ли сохранить честное имя в мире, полном грязи и презрения; сохранить веру в добро? Режиссёр Тимур Насиров не даёт ответов, но предлагает вместе шутить и смеяться над тем, с чем мы неспособны совладать (Челябинск, Кирова, 116).

ДЛЯ СПРАВКИ

25 ноября - День российского военного миротворца.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

25 ноября в народном календаре – Иван Милостивый.

25 ноября 1867 года - День изобретения динамита.

25 ноября 1935 года в СССР учрежден орден «Знак Почета».