Анонсы событий и мероприятий на 25 сентября
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:50
Автор: 
Евгения Александрова

Предлагаем читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 25 сентября.

В 10 часов состоится заседание муниципального проектного комитета по программе «Город для жизни» с участием врип главы Челябинска Натальи Котовой, где будут рассматриваться вопросы здравоохранения и развития спортивной сферы (площадь Революции, 2, пятый этаж, конференц-зал).

В 11 часов состоится пресс-конференция, посвященная Дню машиностроителя, на которой будут обсуждаться тенденции отрасли в Челябинской области (Челябинск, улица Российская, 67, девятый этаж, пресс-центр «АиФ»).

В 12 часов состоится заседание комитета Законодательного Собрания Челябинской области по промышленной политике (Челябинск, улица Кирова, 114, кабинет 502).

В 16 часов челябинское областное общество слепых проведет заключительную игру четвертьфинала интегрированной лиги КВН «СВОЯ лига ВОИ» (Челябинск, улица Энгельса, 39).

В 18 часов 30 минут состоится торжественное открытие III Международного Кубка губернатора Челябинской области по водному поло (Златоуст, бассейн «Уралочка»).

В 19 часов хоккейный клуб «Трактор» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграет с ХК «Ак Барс» из Казани (Челябинск, ледовая арена имени Валерия Белоусова).

По поручению губернатора Челябинской области состоится рабочий визит министра строительства и инфраструктуры региона Виктора Тупикина в Верхний Уфалей.

К донорской акции «Кровь для жизни» присоединятся мотоциклисты с проектом «МотоДонор-Челябинск». 

Автор: 
Евгения Александрова
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