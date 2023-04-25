Анонсы событий и мероприятий на 26 апреля (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 апреля.

В 9 часов начнет работу региональный общественный форум-диалог «Национальный интерес, экология, безопасность», посвященный 120-летию со дня рождения академика И.В. Курчатова. Форум-диалог пройдет в Челябинске с 26 по 28 апреля (пр. Ленина, 26А, Гранд Отель Видгоф).

С 10 до 11 часов специалисты Управления Росреестра по Челябинской области и регионального филиала ППК «Роскадастр» проведут «горячую линию» по теме «Оформление прав на земельный участок, расположенный в СНТ». Телефон: 8(351) 237-27-10.

В 10 часов начнет работу XIX региональный проект строительной индустрии «IZBUSHKA». Проект пройд с 26 по 28 апреля 2023 года во Дворце спорта «Юность» (Челябинск, Свердловский пр., 51).

В 11 часов состоится всероссийская акция «Прогулка со Знанием» в рамках Федерального просветительского марафона «Знания. Первые». Спикером выступит первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27).

В 11 часов генеральный директора АО «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев, а также представители министерства строительства Челябинской области проинспектируют построенный газопровод для газификации поселка Плановый-3 в Южноуральском городском округе (Южноуральск, поселок Плановый-3, ул. Радонежская, 5 «О»).

В 11 часов 30 минут медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную началу лесовосстановительного сезона и старту акции «Сад памяти» в Джабык-Карагайском бору. На вопросы ответит Валерий Нигматулин, и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области (ул. Воровского, 63, 4-й этаж).

В 14 часов начнется пресс-конференция, посвященную детской безопасности в летний период. Какие признаки имеют ротовирусные инфекции, что делать при появлении первых симптомов? Как защитить ребенка от гепатита А? Насколько активны клещи в регионе в летний период? На эти и другие вопросы ответят спикеры (ул. Васенко, 63 ,4-й этаж, пресс-центр «Гранада Пресс»).

В 17 часов 30 минут состоится гала-концерт XXVII городского фестиваля «Весна студенческая», вокальное направление (Челябинск, пр. Ленина, д. 35).

В 19 часов в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки начнется концерт «Чей Чайковский?». Студенты Южно-Уральского института искусств им. П. И. Чайковского исполнят хиты эстрады, джаза и не только. (пр. Ленина, 60)

В 15 часов начнется первый молодежный профориентационный форум по информационным технологиям «на ТЫ с IT» (ул. Труда, 179, отель Radisson Blu).

В программе:

15:00-15:45 – торжественное открытие форума и награждение победителей хакатона для разработчиков, онлайн-фестиваля по кибербезопасности в приложении Round, соревнований по киберспорту

15:00-19:30 – выставка «Молодежный IT-десант»

15:45-17:15 – Живая дискуссия «Иди в IT» для студентов, школьников, педагогов с участием представителей АНО «Цифровая экономика», «Яндекс», «Код будущего», «ВКонтакте», ПАО «Ростелеком», Round и других

17:30-19:00 – Мероприятия форума:

Менторская IT-гостиная для студентов

Командная интеллектуальная игра по кибербезопасности «IT-поединки»

Митап для разработчиков с компаниями «ЭваЛаб», «ТРИДИВИ», Napoleon IT, ОГБУ «ЧРЦНИТ»

Мастер-класс по сварке оптоволокна от Ростелекома

Мастер-класс по программированию игр «Код будущего»

Воркшоп для педагогов от ВК

19:00 – Подведение итогов форума

19:15 – Кибервечеринка с танцевальным батлом и фуршетом

В 15 часов в Публичной библиотеке состоится увлекательная беседа с художественным руководителем Нового Художественного театра Евгением Гельфондом о великом русском драматурге Александре Островском.На встрече гости узнают о работе коллектива театра над постановками и об участии НХТ в фестивале «Островский в Доме Островского» (пр. Ленина, 60).

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения, проходящих на территории Челябинской области.

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое. Главные темы недели: Международный день памятников и исторических мест.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 апреля – День «Обними друга».

26 апреля – Международный день варки картофеля.

26 апреля – День «Вспомни свой первый поцелуй».

26 апреля – День вылазок в параллельные миры.

26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

26 апреля – Праздник незнакомых людей.

26 апреля – Международный день защиты от шума.

26 апреля – Международный день собак-поводырей.

26 апреля – Всемирный день пилотов.

26 апреля – День сметчика.

26 апреля – Международный день интеллектуальной собственности.

26 апреля – День родного языка в Республике Татарстан.

26 апреля – Международный день секретаря.

26 апреля – День борьбы с пищевыми отходами.

26 апреля – День нотариата.

26 апреля – День шкалы Рихтера.