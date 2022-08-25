Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 августа.

В 9 часов 50 минут глава Челябинска Наталья Котова посетит общественные пространства и дворовые территории Советского района, где в этом году выполняются работы по благоустройству (отъезд от администрации город).

В 11 часов в библиотеке №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка состоится кино-литературный микс «Герои книг на экране», приуроченный ко Дню российского кино (Челябинск, ул. Гагарина, 50).

В 11 часов в Челябинске стартует фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». На стадионе «Калибр» состоится дружеский матч между представителями Партии и командой Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних Курчатовского района (Челябинск, ул. Худякова, 31).

В 13 часов (в 11 часов по московскому времени) состоится пресс-конференция, посвящённая началу реализации программы перекрёстных полётов России и США. Старт космического корабля «Crew Dragon» запланирован на осень 2022 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе ТАСС.

С 14 до 17 часов в библиотеке №14 им. Н.В. Гоголя состоится акция «Смотрим фильм – читаем книгу», посвящённую Дню российского кино. Пройдет трансляция и обсуждение лучших отрывков из экранизаций известных литературных произведений (Челябинск, ул. Воровского, 23В).

В 14 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).

В 17 часов на пешеходной Кировке стартует Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш», который будет проходить в Челябинске с 26 по 28 августа. Афиша.

В 17 часов состоится карнавальное шествие с участием приезжих и городских коллективов, музыкального оркестра, а также активных жителей.

В 18 часов – торжественное открытие фестиваля.

В 19 часов - спектакль «Бал» театра танца «Академия изящных искусств» Челябинска (Кирова, 161, сцена у Главпочтампта).

В 21 час - спектакль «Охотники» студии «М» из Челябинска (Кирова, 110, Каменный пояс).

В 18 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится концерт для любителей романса «Мелодии наших сердец» от Объединения любителей романса «Чарующие звуки» города Копейска (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 21 час КиноНабережная Русского Радио приглашает на кинофильм «Лётчик» (Челябинск, набережная реки Миасс, Арт-сквер).

Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.

Афиша событий, которые состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы города: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.

ДЛЯ СПРАВКИ

26 августа в календаре международных праздников - День благодарности собаке.

26 августа в православном календаре – Отдание праздника Преображения Господня.

26 августа в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).

26 августа в православном календаре – День памяти икон Божией Матери Минская (1500); «Страстна́я» (1641).

26 августа в народном календаре – Тихон Страстной.

26 августа 1382 года - татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву.

26 августа 1395 года – в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы.