Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 26 августа.
В 9 часов 50 минут глава Челябинска Наталья Котова посетит общественные пространства и дворовые территории Советского района, где в этом году выполняются работы по благоустройству (отъезд от администрации город).
В 11 часов в библиотеке №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка состоится кино-литературный микс «Герои книг на экране», приуроченный ко Дню российского кино (Челябинск, ул. Гагарина, 50).
В 11 часов в Челябинске стартует фестиваль детского дворового футбола в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». На стадионе «Калибр» состоится дружеский матч между представителями Партии и командой Социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних Курчатовского района (Челябинск, ул. Худякова, 31).
В 13 часов (в 11 часов по московскому времени) состоится пресс-конференция, посвящённая началу реализации программы перекрёстных полётов России и США. Старт космического корабля «Crew Dragon» запланирован на осень 2022 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе ТАСС.
С 14 до 17 часов в библиотеке №14 им. Н.В. Гоголя состоится акция «Смотрим фильм – читаем книгу», посвящённую Дню российского кино. Пройдет трансляция и обсуждение лучших отрывков из экранизаций известных литературных произведений (Челябинск, ул. Воровского, 23В).
В 14 часов 30 минут губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области (Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж).
В 17 часов на пешеходной Кировке стартует Всероссийский фестиваль Уличных театров «Театры Без Крыш», который будет проходить в Челябинске с 26 по 28 августа. Афиша.
В 17 часов состоится карнавальное шествие с участием приезжих и городских коллективов, музыкального оркестра, а также активных жителей.
В 18 часов – торжественное открытие фестиваля.
В 19 часов - спектакль «Бал» театра танца «Академия изящных искусств» Челябинска (Кирова, 161, сцена у Главпочтампта).
В 21 час - спектакль «Охотники» студии «М» из Челябинска (Кирова, 110, Каменный пояс).
В 18 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится концерт для любителей романса «Мелодии наших сердец» от Объединения любителей романса «Чарующие звуки» города Копейска (Челябинск, ул. Коммуны, 69).
В 21 час КиноНабережная Русского Радио приглашает на кинофильм «Лётчик» (Челябинск, набережная реки Миасс, Арт-сквер).
Афиша мероприятий Централизованной системы детских библиотек Челябинска.
Афиша событий, которые состоятся в библиотеках Централизованной библиотечной системы города: литературные встречи, игры, акции, обзоры и многое другое.
ДЛЯ СПРАВКИ
26 августа в календаре международных праздников - День благодарности собаке.
26 августа в православном календаре – Отдание праздника Преображения Господня.
26 августа в православном календаре - Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная).
26 августа в православном календаре – День памяти икон Божией Матери Минская (1500); «Страстна́я» (1641).
26 августа в народном календаре – Тихон Страстной.
26 августа 1382 года - татарский хан Тохтамыш захватил и сжег Москву.
26 августа 1395 года – в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы.